Μουντιάλ 2026: Πρεμιέρα με γκολ και Όκαφορ στο Κατάρ – Ελβετία, ικανό για την έκπληξη το Μαρόκο κόντρα στη Βραζιλία

Κατάρ - Ελβετία η αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής του Group B, το βράδυ του Σαββάτου (13/6, 22:00) στο Levis Stadium της Σάντα Κλάρα.

H ομάδα του Τζουλέν Λοπετέγκι πήρε το εισιτήριο της τελικής φάσης από την προκριματική ζώνη της Ασίας, μετά το 2-1 επί των ΗΑΕ. Η παρουσία της στο FIFA Arab Cup ήταν προβληματική ωστόσο, με δύο ήττες κόντρα σε Παλαιστίνη και Τυνησία και το 1-1 με την Συρία. Στα δύο τελευταία τεστ πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο, το Κατάρ ηττήθηκε 1-0 από την Ιρλανδία και έμεινε στο 0-0 με το Ελ Σαλβαδόρ. Οι εξτρέμ Αφίφ (Αλ Σαντ) και Εντμίλσον (Αλ Ντουχάιλ), μαζί με τον φορ Αλί (Αλ Ντουχάιλ) είναι ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει το Κατάρ σε ατομικό ταλέντο.

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Με σχετική άνεση έφτασε η Ελβετία ως την τελική φάση του Μουντιάλ 2026, καθώς στον 2ο όμιλο της προκριματικής φάσης πήρε την πρώτη θέση με ρεκόρ 4Ν-2Ι-0Η κόντρα σε Κόσοβο, Σλοβενία και Σουηδία. Στα τέσσερα φιλικά που έδωσε στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ηττήθηκε 3-4 από τη Γερμανία, επικράτησε 4-1 της Ιορδανίας και έμεινε στην ισοπαλία κόντρα σε Νορβηγία (0-0) και Αυστραλία (1-1). O Μουράτ Γιακίν καλείται να διαχειριστεί ένα αρκετά ικανό ρόστερ, με παίκτες όπως οι Κόμπελ (γκολκίπερ, Ντόρτμουντ), Ακάντζι (στόπερ, Ίντερ), Ζακάρια (μέσος, Μονακό), Γιασάρι (μέσος, Μίλαν), Τζάκα (μέσος, Σάντερλαντ), Μανζάμπι (μέσος, Φράιμπουργκ), Οκαφόρ (εξτρέμ, Λιντς), Εντόι (εξτρέμ, Νότιγχαμ) και Εμπολό (φορ, Ρεν).

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Για το Κατάρ είναι επιτυχία και μόνο η παρουσία του στο Μουντιάλ. Έχει ενθουσιασμό και άγνοια κινδύνου, δύσκολα ωστόσο μπορεί να ανταγωνιστεί σε αυτό το επίπεδο. Η Ελβετία μπορεί να μην έχει ρεαλιστικές βλέψεις κατάκτησης του τροπαίου, θέλει σίγουρα όμως να διαγράψει μια αξιοπρόσεκτη πορεία και έχει τα εφόδια για να το πετύχει. Το συνδυαστικό στοίχημα Over 2,5 γκολ & Να σκοράρει ο Όκαφορ & Ακάντζι 91+ πάσες σε απόδοση 5.50 στο Bet Builder της Stoiximan.

Στις 01:00 το πρωί της Κυριακής (14/6), Βραζιλία και Μαρόκο συγκρούονται στο Meadowlands Stadium για την 1η αγωνιστική του Group C. H ομάδα του Κάρλο Αντσελότι πήρε την απευθείας πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης από την 5η θέση της προκριματικής ζώνης Νοτίου Αμερικής, δίχως να κινδυνέψει αλλά και χωρίς να εντυπωσιάσει με την εικόνα της συνολικά στο χορτάρι. Έδειξε πάντως να ανεβάζει στροφές στα πρόσφατα φιλικά της, με νίκες κόντρα σε Κροατία (3-1), Παναμά (6-2) και Αίγυπτο (2-1). Περιττή η όποια αναφορά στα ονόματα του ρόστερ, η Βραζιλία είναι γεμάτη κλάση, ποιότητα και λύσεις πρώτης γραμμής σε κάθε γραμμή.

Στο 10.00 απόδοση να κατακτήσουν το τρόπαιο οι Βραζιλιάνοι

To Μαρόκο μοιάζει να βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση. Με 8/8 στο Group E της αφρικανικής προκριματικής ζώνης πήρε εμφατικά το εισιτήριο για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στη συνέχεια κατέκτησε το FIFA Arab Cup και έφτασε ως τον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, όπου ηττήθηκε στον χορτάρι από τη Σενεγάλη αλλά πήρε το τρόπαιο στα χαρτιά, δίχως πάντως να το... πανηγυρίσει. Σε κάθε περίπτωση, το Μαρόκο συνεχίζει την πολύ ανοδική πορεία των τελευταίων χρόνων και ο Ουαμπί κάνει πολλή και καλή δουλειά στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Οι περισσότεροι παίκτες του ρόστερ διαπρέπουν στο υψηλότερο επίπεδο και η παρουσία των περισσότερων εξ αυτών στα ευρωπαϊκά γήπεδα φέρνει και την ανάλογη εμπειρία στο αγωνιστικό σκέλος.

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Ματς με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Βραζιλία είναι δεδομένα το φαβορί για πολλούς λόγους, ωστόσο το Μαρόκο δεν είναι... παίξε - γέλασε. Το σετ αποδόσεων μάλλον δεν αντικατοπτρίζει τα πραγματικά pre game δεδομένα της αναμέτρησης. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Μπόνο 4+ αποκρούσεις & Μπρούνο Γκιμαράες 57+ πάσες σε απόδοση 6.60 στο Bet Builder της Stoiximan.

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος Εθισμού & Απώλειας Περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – Γραμμή Συμβουλευτικής: 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

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