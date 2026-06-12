Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta: Ζούμε παρέα το Μουντιάλ 2026

Το Μουντιάλ έφτασε και η μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή δεν θα μπορούσε να είναι ολοκληρωμένη χωρίς το Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta.

Μια ξεχωριστή εμπειρία που φέρνει τους φιλάθλους πιο κοντά στη δράση, την ανάλυση και τον παλμό των μεγάλων αναμετρήσεων. Η αρχή γίνεται με το παιχνίδι Γερμανία – Κουρασάο, αυτή την Κυριακή, λίγο πριν από τη σέντρα, στις 19:25.

Το μόνο που χρειάζεται είναι μια επίσκεψη σε ένα ανανεωμένο κατάστημα Allwyn και ένα γρήγορο σκανάρισμα στο QR code. Από εκεί και πέρα, η εμπειρία περνά σε άλλο επίπεδο, μετατρέποντας την παρακολούθηση του αγώνα σε μια ολοκληρωμένη ποδοσφαιρική βραδιά.

Οι φίλοι του στοιχήματος θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν pre-game ανάλυση, χρήσιμα στοιχηματικά tips, ενισχυμένες αποδόσεις και διαγωνισμούς με πλούσια δώρα, όλα μέσα από το ξεχωριστό κλίμα του Sports Party.

⚽ Το Μουντιάλ 2026 είναι εδώ και το Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta επιστρέφει με δράση, παρέα και ποδοσφαιρική ενέργεια.



📍Ζήσε το live σε όλα τα καταστήματα Allwyn. pic.twitter.com/22SFL42lDW — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 12, 2026

Ο Θανάσης Πασσάς, θα υποδεχθεί τους Γιώργο Θεοφανόπουλο, Ιάσωνα Θεριό και Κόνι Θεοδώρου, οι οποίοι θα αναλύσουν τα δεδομένα της αναμέτρησης, θα μοιραστούν τις εκτιμήσεις τους και θα δώσουν τα δικά τους στοιχηματικά tips. Όλα όσα χρειάζονται για να μπουν ακόμα πιο δυνατά στο κλίμα του αγώνα.

Παράλληλα, οι δημοσιογράφοι του Gazzetta, Μάρθα Χωριανοπούλου και Μάκης Σταθάτος, θα μεταφέρουν τον παλμό της μεγάλης αναμέτρησης μέσα από τη δική τους δημοσιογραφική ματιά.

Ζήσε κι εσύ την εμπειρία του Sports Party και ζήσε το Μουντιάλ 2026 μέσα από ακόμα πιο συναρπαστική εμπειρία.