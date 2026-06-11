Μεξικό - Νότια Αφρική: Η εντυπωσιακή Σακίρα ταρακούνησε το «Αζτέκα» πριν από τη σέντρα του Μουντιάλ
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Το «Αζτέκα»... χόρεψε σε ρυθμούς Σακίρα, η οποία ανέβασε τη διάθεση με το «Dai Dai» στην τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Λαοθάλασσα έδωσε το παρών στο γήπεδο «Αζτέκα» για την πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026, εκεί όπου το Μεξικό θα φιλοξενήσει τη Νότια Αφρική στο πρώτο ματς της διοργάνωσης. Περίπου μια ώρα πριν από τη σέντρα του ματς, η εντυπωσιακή Σακίρα ταρακούνησε το γήπεδο με το τραγούδι «Dai, Dai», σε συνεργασία με τον Κολομβιανό καλλιτέχνη, J. Balvin.
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