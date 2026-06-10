Η μεγαλύτερη κόρη του Ντιέγκο Μαραντόνα, Ντάλμα, κατάθεσε στη δίκη που διερευνά τον θάνατο του, κατηγορώντας την ιατρική ομάδα του πατέρα της για αμέλεια.

Μία από τις κόρες του Ντιέγκο Μαραντόνα, Ντάλμα, παρευρέθηκε την Τρίτη (09/06) στη δίκη για το θάνατο του και προχώρησε σε κατάθεση, στην οποία κατηγόρησε την ιατρική ομάδα που περιέθαλψε τον πατέρα της για αδικοπραγία, λέγοντας στο δικαστήριο ότι σε ορισμένες περιπτώσεις «κανείς δεν αναλάμβανε την ευθύνη» για τις συνθήκες νοσηλείας του πατέρα της στο σπίτι.

Αναλύτικότερα, η Ντάλμα κατέθεσε κατά τη διάρκεια της 17ης ακροαματικής διαδικασίας για τον θάνατο του πρώην αστέρα του ποδοσφαίρου, στην οποία επτά άτομα κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με πιθανή πρόθεση.

Και οι επτά κατηγορούμενοι επιμένουν στην αθωότητά τους, αν και έχουν υιοθετήσει διαφορετικές στρατηγικές υπεράσπισης. Ένας όγδοος κατηγορούμενος, μια νοσοκόμα, θα αντιμετωπίσει ξεχωριστή δίκη με ενόρκους, ενώ και οι οκτώ θα μπορούσαν να λάβουν ποινές φυλάκισης έως και 25 ετών εάν τελικά καταδικαστούν.

Θυμίζουμε πως ο Μαραντόνα πέθανε στις 25 Νοεμβρίου του 2020 από καρδιοαναπνευστική ανακοπή και οξύ πνευμονικό οίδημα, ενώ ανάρρωνε από χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο σε ένα σπίτι στο Τίγκρε, περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια του Μπουένος Άιρες.

Μιλώντας δακρυσμένη η Ντάλμα δήλωσε ότι: «Ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψης και οι επικεφαλής γιατροί είχαν υποσχεθεί σοβαρή νοσηλεία στο σπίτι, με εξοπλισμό, νοσηλευτές, θεραπευτικούς συνοδούς και ασθενοφόρο που βρίσκεται έξω 24 ώρες το 24ωρο, ενώ εκ των υστέρων, συνειδητοποιήσαμε ότι δεν ίσχυε κάτι τέτοιο».

Η μεγαλύτερη κόρη του Αργεντίνου θρύλου ισχυρίστηκε ακόμη πως είχε προσωπικά παροτρύνει τον νευροχειρουργό Λεοπόλντο Λούκε, έναν από τους βασικούς κατηγορούμενους, να παραιτηθεί εάν ένιωθε ανίκανος να διαχειριστεί τη φροντίδα του πατέρα της.

«Μακάρι να είχε κάνει στην άκρη. Μακάρι να είχε την ευπρέπεια να κάνει στην άκρη. Αλλά αυτό δεν συνέβη», είπε στο δικαστήριο. «Μου είπε: "Μπορώ να το κάνω, είμαι έτοιμος για το έργο αυτό"».

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, υπήρχαν επίσης διαφωνίες εντός της ιατρικής ομάδας κατά την περίοδο της κατ' οίκον φροντίδας. Είπε ότι η ψυχίατρος Αγκουστίνα Κοσάτσοφ και ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψης της Swiss Medical έδωσαν αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με το ποιος ήταν υπεύθυνος για τις διάφορες πτυχές της θεραπείας του Μαραντόνα, γεγονός που οδήγησε σε αρκετές συναντήσεις με στόχο την αποσαφήνιση των ευθυνών.

Η Ντάλμα κατηγόρησε επίσης μέλη της ιατρικής ομάδας ότι περιόρισαν την επαφή μεταξύ του Μαραντόνα και της οικογένειας του, ενώ επέμεινε ότι η κατάστασή του ήταν σταθερή.

«Είπαν ότι όλα ήταν καλά ενώ δεν ήταν», προσθέτοντας ότι οι συγγενείς συχνά αποθαρρύνονταν από το να τον βλέπουν ως μέρος μιας στρατηγικής που φέρεται να περιελάμβανε το να αφήνουν τον ασθενή μόνο του αντί να τον καταβάλλουν.

Η δίκη έθεσε ερωτήματα τόσο σχετικά με το εάν η νοσηλεία στο σπίτι ήταν μια κατάλληλη πορεία θεραπείας όσο και σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε.

«Αν ξέραμε ότι θα εξελισσόταν έτσι, δεν θα ήταν ποτέ επιλογή. Αν μας είχαν πει ότι δεν θα υπήρχε ασθενοφόρο, δεν θα είχε συμβεί, γιατί δεδομένης της κατάστασης του πατέρα μου αυτό ήταν απαραίτητο».

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, οι εισαγγελείς έπαιξαν επίσης μερικά ηχογραφημένα μηνύματα και εμφάνισαν μηνύματα από την εφαρμογή «WhatsApp» από τον Λούκε, στα οποία έκανε υποτιμητικά σχόλια για τις κόρες του Μαραντόνα, ωθώντας τη Ντάλμα να τον κατηγορήσει ότι παρουσίαζε «διπλό πρόσωπο» στην οικογένεια.