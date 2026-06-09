Με τέρματα των Χαλαττσογιάννη και Θεοδωρακάκη η Εθνική Γυναικών προηγείται της Γεωργίας με 2-1 στο τελευταίο της ματς για την α' προκριματική διαδικασία του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Με την άνοδο στην League B και τη συμμετοχή στα play offs πρόκρισης για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου να έχει εξασφαλιστεί η αναμέτρηση της Εθνικής Γυναικών κόντρα στην Γεωργία έχει διαδικαστικό χαρακτήρα.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ωστόσο μόνο αδιάφορα δεν έχει πάρει το ματς, καθώς προηγείται με 2-1 στο ημίχρονο. Αρχικά στο 3' και μετά από ωραίο γύρισμα της Μπρουκσάιρ, η Χαλατσογιάννη με άψογο πλασέ έκανε το 0-1.

Οι Γεωργιανές ισοφάρισαν με αυτογκόλ της Θεοδωρακάκη στο 6', με την παίκτριά μας να στέλνει μετά από εκτέλεση φάουλ την μπάλα στα δίχτυα της Εθνικής.

Η Θεοδωρακάκη ωστόσο πήρε την... εκδίκησή της, καθώς στο 22' μετά από γέμισμα και κακή εκτίμηση της τερματοφύλακα της Γεωργίας έκανε με κοντινό σουτ το 1-2 για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Ένα σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το ημίχρονο.