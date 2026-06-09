Η κοινότητα του Football Manager παραξενεύτηκε με την περίπτωση ενός ποδοσφαιριστή που είναι εκτός μάχης μέχρι το 2032, με την εξήγηση πάντως να είναι πολύ σοβαρή.

«Ένας παίκτης του Football Manager απέκτησε έναν ποδοσφαιριστή και είναι μη διαθέσιμος για επτά χρόνια» διαβάζει κανείς στη λεζάντα της σελίδας Out of Context Football Manager, με την κοινότητα του δημοφιλούς βιντεοπαιχνιδιού να παραξενεύεται από την πράγματι παράξενη περίπτωση.

Η αλήθεια για τον Ντιέγκο Γκαρσία πάντως είναι αρκετά σοβαρή... Πρόκειται, βλέπετε, για 30χρονο μεσοεπιθετικό που μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην Πενιαρόλ, όμως τον Νοέμβριο του 2025 καταδικάστηκε σε φυλάκιση έξι ετών και οκτώ μηνών για σεξουαλική κακοποίηση!

Ο Αργεντινός είχε προβεί στην απεχθή πράξη τον Φεβρουάριο του 2021, με θύμα μία παίκτρια χόκεϊ της Εστουντιάντες, της οποίας μέλος ήταν και ο ίδιος. Ο Γκαρσία είχε συνεχίσει όλα αυτά τα χρόνια την καριέρα του αλλά η Πενιαρόλ τον αποδέσμευσε με το που έγινε γνωστή η καταδίκη του, ενεργοποιώντας τη σχετική ρήτρα που υπήρχε στο συμβόλαιό του.

Στο Football Manager λοιπόν, το διάστημα απουσίας του παίκτη είναι ακριβώς η ποινή φυλάκισης, αν και ο 30χρονος ποδοσφαιριστής δεν προβλέπεται να επιστρέψει στην ενεργό δράση...