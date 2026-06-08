Το συγκινητικό post του Κυζιρίδη: «Η στιγμή που άκουσα τον Εθνικό Ύμνο ανήκε στο μικρό παιδί που κάποτε το ονειρευόταν»

Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης ανέβασε ένα υπέροχο post στα social media για το ντεμπούτο του με την Εθνική Ελλάδος κόντρα στην Ιταλία.

Ξεχωριστό ήταν το φιλικό της Εθνικής Ελλάδος κόντρα στην Ιταλία για τον Αλέξανδρο Κυζιρίδη, καθώς πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με το εθνόσημο στο στήθος μπαίνοντας ως αλλαγή στο 62'.

Ο 24χρονος εξτρέμ έκανε ένα πολύ όμορφο post στα social media όπου αναφέρθηκε στις δυσκολίες που ξεπέρασε μέχρι να σταθεί και να ακούσει τον Εθνικό Ύμνο, μιλώντας στον νεότερο εαυτό του.

Αναλυτικά, έγραψε:

«Μετά από χρόνια προσπάθειας, αμέτρητες θυσίες και στιγμές που η αμφιβολία έμοιαζε πιο δυνατή από την ελπίδα, ήρθε η στιγμή που ονειρευόμουν από παιδί. Χθες φόρεσα για πρώτη φορά τη φανέλα της Εθνικής ομάδας και έκανα το ντεμπούτο μου.

Δεν ήταν ένας εύκολος δρόμος. Υπήρξαν τραυματισμοί, απογοητεύσεις, εμπόδια και στιγμές που έπρεπε να βρω τη δύναμη να συνεχίσω όταν όλα έδειχναν δύσκολα. Όμως κάθε δυσκολία με έκανε πιο δυνατό και κάθε αποτυχία με έφερε ένα βήμα πιο κοντά σε αυτή τη μέρα.

Η στιγμή που άκουσα τον εθνικό ύμνο και πάτησα το γήπεδο δεν ανήκε μόνο σε εμένα. Ανήκε στην οικογένειά μου, στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου αλλά και στο μικρό παιδί που κάποτε ονειρευόταν αυτή τη στιγμή.

Το ντεμπούτο δεν είναι το τέλος ενός ταξιδιού· είναι η αρχή μιας νέας ευθύνης. Με ταπεινότητα, ευγνωμοσύνη και ακόμα μεγαλύτερη δίψα, θα συνεχίσω να δουλεύω για να τιμώ αυτή τη φανέλα και τη χώρα μου.

Τα όνειρα δεν πραγματοποιούνται επειδή είναι εύκολα. Πραγματοποιούνται όταν αρνείσαι να τα εγκαταλείψεις».