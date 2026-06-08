Μετά την ήττα από την Ιταλία, η Εθνική Ελλάδος αγνοεί τη νίκη από τον περασμένο Νοέμβρη όταν και επικράτησε της Σκωτίας με 3-2.

Ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ του 2026 ήταν οδυνηρός για την Εθνική Ελλάδος και ειδικά με τον τρόπο που συνέβη καθώς έμεινε εκτός διεκδίκησης από την 4η αγωνιστική των ομίλων στα προκριματικά κόντρα σε Δανία, Σκωτία και Λευκορωσία.

Η ζωή συνεχίζεται όμως και το μέλλον δείχνει λαμπρό για τη χώρα μας, η οποία θα ριχθεί στη μάχη του Nations League τον ερχόμενο Σεπτέμβρη σε όμιλο με Σερβία, Ολλανδία και Γερμανία. Ωστόσο το δείγμα γραφής από τα φιλικά του Μαρτίου και του Ιουνίου δεν ήταν και τα καλύτερα.

Άλλωστε το παραδέχθηκε και ο ίδιος ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι με την Ιταλία, λέγοντας: «Μπορεί να μην κάναμε καλά παιχνίδια, αλλά έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες. Όλα τα παιδιά για να είναι εδώ αξίζουν να είναι στην Εθνική. Και εμείς μπορούμε να έχουμε καλύτερη εικόνα για την κατάστασή τους και το μέλλον τους».

Η χώρα μας δεν κατάφερε να κερδίσει σε κανένα από τα τέσσερα φιλικά που έδωσε σε αυτό το διάστημα, μετρώντας δύο ήττες και ισάριθμες ισοπαλίες απέναντι σε ομάδες όπως η Παραγουάη και η Σουηδία, οι οποίες βρίσκονται στο Μουντιάλ και τις Ουγγαρία και Ιταλία (που έπαιξε με την Κ21).

Με αυτά τα δεδομένα, η Εθνική Ελλάδος παρέμεινε χωρίς τη χαρά της νίκης από τον Νοέμβρη του 2025 και συγκεκριμένα το παιχνίδι κόντρα στην Σκωτία στον Πειραιά για την 5η αγωνιστική των προκριματικών (3-2). Έκτοτε, πέρα από τα φιλικά, αναδείχθηκε ισόπαλη εκτός έδρας με τη Λευκορωσία (0-0), με αποτέλεσμα να μετράει πέντε συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς νίκη.

Στα φιλικά τα αποτελέσματα δεν παίζουν ρόλο αλλά η Ελλάδα χρειαζόταν να κερδίσει έστω ένα ματς και για ψυχολογικούς λόγους αλλά και για το ranking που είναι σημαντικός ο κάθε βαθμός.

Εν τέλει θα μπει στο Nations League έχοντας 0/4 στα φιλικά του Μαρτίου και του Ιουνίου.