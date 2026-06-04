Το μέλλον του Γιώργου Κούτσια δείχνει να είναι μακριά από τη Λουγκάνο αλλά θα αποχωρήσει μόνο εάν έρθει η κατάλληλη πρόταση, κάτι που αποδείχθηκε και στην περίπτωση της Φαμαλικάο.

Μετά από ένα δυναμικό φινάλε με δύο γκολ στις δύο τελευταίες αγωνιστικές, ο Γιώργος Κούτσιας έφτασε τα έξι συνολικά σε 31 παιχνίδια στη σεζόν ενώ είχε και τρεις ασίστ στο ενεργητικό, με αποτέλεσμα να κάνει τους σκάουτ διάφορων ομάδων να τσεκάρουν την περίπτωση του.

Μετά από 1,5 χρόνο στην Ελβετία, ο 22χρονος φορ βλέπει το μέλλον του μακριά από τη Λουγκάνο. Αυτό υποστηρίζει η «Blick», η οποία αναφέρθηκε σε επίσημη κρούση από τη Φαμαλικάο προς τον Έλληνα ποδοσφαιριστή με σκοπό να τον κάνει δικό της. Το εμπόδιο ωστόσο βρίσκεται στο οικονομικό σκέλος.

Το συμβόλαιο του Κούτσια εκπνέει το καλοκαίρι του 2028 και η Λουγκάνο δεν πρόκειται να τον αφήσει τόσο εύκολα να φύγει, με το δημοσίευμα να αναφέρει ότι οι Ελβετοί ζητούν τουλάχιστον δύο εκατ. ευρώ για να τον αφήσουν να αποχωρήσει, με αποτέλεσμα να απορρίψει την πρώτη πρόταση των Πορτογάλων, οι οποίοι θα επανέλθουν.

Ο πορτογαλικός σύλλογος από την άλλη αποτέλεσε μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της περσινής σεζόν στην Πορτογαλία καθώς τερμάτισε στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα με μόλις τρεις βαθμούς πίσω από την Μπράγκα.