Η Τράμπζονσπορ επιβλήθηκε 2-1 της Κόνιασπορ στον τελικό Κυπέλλου Τουρκίας στην Αττάλεια και πανηγύρισε το 10ο τρόπαιο της ιστορίας της στον θεσμό.

Ο Ονουάτσου χάρισε το 10ο Κύπελλο Τουρκίας στην Τράμπζονσπορ! Η ομάδα της Τραπεζούντας έκαμψε με 2-1 την αντίσταση της Κόνιασπορ και πανηγύρισε το τρόπαιο μετά από δύο συνεχόμενους χαμένους τελικούς. Ήταν ο πρώτος τίτλος του συλλόγου μετά το πρωτάθλημα της σεζόν 2021-22, όταν με την ομάδα της γειτονικής χώρας είχαν πανηγυρίσει οι Τάσος Μπακασέτας και Μανώλης Σιώπης.

Το σκορ για την Τράμπζοσπορ άνοιξε ο απόλυτος πρωταγωνιστής του τελικού Πολ Ονουάτσου στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης. Στο δεύτερο ημίχρονο η Κόνιασπορ πίεσε και έφτασε στην ισοφάριση με τον Μουλέκα στο 50ο λεπτό.

Οκτώ λεπτά αργότερα έφτασε κοντά στην ανατροπή αλλά ο Μπάρντι αστόχησε από τα έντεκα βήματα. Στο 77', η Τράμπζονσπορ ήταν αυτή που κέρδισε πέναλτι με τον Ονουάτσου, ο οποίος ανέλαβε την εκτέλεση και διπλασίασε τόσο τα τέρματα της ομάδας του όσο και τα δικά του. Το τελικό 2-1 χάρισε την κούπα στο ιστορικό σωματείο της Τουρκίας.