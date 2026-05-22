Τράμπζονσπορ - Κόνιασπορ 2-1: Κυπελλούχος Τουρκίας η ομάδα της Τραπεζούντας
Ο Ονουάτσου χάρισε το 10ο Κύπελλο Τουρκίας στην Τράμπζονσπορ! Η ομάδα της Τραπεζούντας έκαμψε με 2-1 την αντίσταση της Κόνιασπορ και πανηγύρισε το τρόπαιο μετά από δύο συνεχόμενους χαμένους τελικούς. Ήταν ο πρώτος τίτλος του συλλόγου μετά το πρωτάθλημα της σεζόν 2021-22, όταν με την ομάδα της γειτονικής χώρας είχαν πανηγυρίσει οι Τάσος Μπακασέτας και Μανώλης Σιώπης.
Το σκορ για την Τράμπζοσπορ άνοιξε ο απόλυτος πρωταγωνιστής του τελικού Πολ Ονουάτσου στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης. Στο δεύτερο ημίχρονο η Κόνιασπορ πίεσε και έφτασε στην ισοφάριση με τον Μουλέκα στο 50ο λεπτό.
Οκτώ λεπτά αργότερα έφτασε κοντά στην ανατροπή αλλά ο Μπάρντι αστόχησε από τα έντεκα βήματα. Στο 77', η Τράμπζονσπορ ήταν αυτή που κέρδισε πέναλτι με τον Ονουάτσου, ο οποίος ανέλαβε την εκτέλεση και διπλασίασε τόσο τα τέρματα της ομάδας του όσο και τα δικά του. Το τελικό 2-1 χάρισε την κούπα στο ιστορικό σωματείο της Τουρκίας.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.