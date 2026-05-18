60 χρόνια Ιάσων Ιλίου: Νέα συνεργασία με το Fanela Club

Το Fanela Club, το μεγαλύτερο ελληνικό ηλεκτρονικό κατάστημα ποδοσφαιρικών εμφανίσεων με εξειδίκευση το branding και την εμπορική ενίσχυση ομάδων, ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας του με τον ΑΟ Ιάσων Ιλίου ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2026/27.

Η νέα χρονιά αποτελεί ορόσημο για τον ιστορικό σύλλογο του Ιλίου, καθώς συμπληρώνονται 60 χρόνια από την ίδρυσή του το 1967. Στο πλαίσιο της επετείου θα παρουσιαστεί ειδική επετειακή εμφάνιση, αφιερωμένη στην πορεία και την ταυτότητα του συλλόγου.

Ο ΑΟ Ιάσων αποτελεί διαχρονικά ένα σημαντικό κομμάτι του αθλητισμού της Δυτικής Αττικής, με σπουδαίες στιγμές όπως η άνοδος στη Δ’ Εθνική το 2012 και η συμμετοχή στον τελικό Κυπέλλου Αθηνών το 2011, ενώ ξεχωριστή θέση κατέχουν οι ακαδημίες και το κοινωνικό έργο που επιτελεί καθημερινά στην τοπική κοινωνία.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το Fanela Club αναλαμβάνει:

Τη δημιουργία ηλεκτρονικής μπουτίκ με επίσημα προϊόντα και εμφανίσεις

Την επικοινωνιακή και προωθητική ενίσχυση του συλλόγου

Την παρουσία του λογοτύπου του Fanela Club στις εμφανίσεις της σεζόν 2026/27

Την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του προέδρου του Ιάσονα Ιλίου, Νίκου Φούσκα και του διευθυντή του Fanela Club, Έκτωρ Σακαλόγλου.

Δήλωση του Έκτωρ Σακαλόγλου

«Ο Ιάσων Ιλίου είναι από εκείνους τους συλλόγους που μόλις βρεθείς στον χώρο τους, καταλαβαίνεις αμέσως ότι υπάρχει ψυχή. Είδαμε παιδιά να μεγαλώνουν μέσα σε ένα καθαρό, οικογενειακό και υγιές περιβάλλον, ανθρώπους που δουλεύουν καθημερινά με αγάπη και πραγματικό ενδιαφέρον για τη νέα γενιά και αυτό είναι κάτι που μας εκφράζει απόλυτα.

Στη σημερινή εποχή, ο αθλητισμός πρέπει να είναι πρώτα παιδεία, χαρακτήρας και τρόπος ζωής. Να βγάζει τα παιδιά στις γειτονιές και στα γήπεδα, άνθρωποι σαν τον Νίκο Φούσκα και τους συνεργάτες του κρατούν ζωντανές τις πραγματικές αξίες του ποδοσφαίρου και της κοινωνίας.»