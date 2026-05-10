Σουηδία: Απρόοπτο στο ντέρμπι της Στοκχόλμης με φωτιά μέσα στο γήπεδο
Η Τζουργκάρντεν ήταν η μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι της Στοκχόλμης, καθώς επικράτησε 4-2 εκτός έδρας της συμπολίτισσας, ΑΪΚ, με το ματς πάντως να στιγματίζεται και από ένα επικίνδυνο απρόοπτο.
Βλέπετε, κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου ξέσπασε πυρκαγιά κάτω από το ένα πέταλο, με διεθνή ΜΜΕ να αναφέρουν πως προκλήθηκε πιθανότατα από τη χρήση πυροτεχνημάτων. Ευτυχώς, οι άνθρωποι του γηπέδου κινητοποιήθηκαν άμεσα και η φωτιά έσβησε άμεσα με τη χρήση πυροσβεστήρων, δίχως να κινδυνέψει κανείς.
«Η φωτιά έσβησε γρήγορα και δεν είχαμε τραυματισμούς» ανέφερε ο υπεύθυνος ασφαλείας των γηπεδούχων, Χένρικ Κοχ, με τη Strawberry Arena να αποτελεί το γήπεδο που χρησιμοποιεί και η εθνική ομάδα της Σουηδίας για τους αγώνες της εδώ και 14 χρόνια.
Eldsvåda på AIK:s kortsideläktare - efter dryga två minuter återupptogs spelet 🚨— Fotbollskanalen (@fotbollskanal) May 10, 2026
"Inga personskador ska ha inträffat och eldsvådan släcktes" enligt AIK:s säkerhetschef Henrik Koch.
