Οι ιδιοκτήτες της Μάλντον & Τίπτρι, Μπάρι και Σκοτ Ντρούιτ-Μπάρλοου, κατηγορούνται για σωρεία σεξουαλικών αδικημάτων.

Σοκ έχει προκαλέσει στο αγγλικό ποδόσφαιρο ότι οι ιδιοκτήτες της Μάλντον & Τίπτρι, ομάδας που μετέχει στην όγδοη κατηγορία (και εξασφάλισε φέτος την άνοδο στην έβδομη), κατηγορούνται για αδικήματα όπως βιασμός, σεξουαλική κακοποίηση, trafficking και σεξουαλική εκμετάλλευση.

Ο λόγος για τον 57χρονο Μπάρι Ντρούιτ-Μπάρλοου και τον σύζυγό του, τον 32χρονο Σκοτ, οι οποίοι ήταν το αντικείμενο τηλεοπτικής εκπομπής του ITV σχετικά με την ενασχόλησή τους με το ποδόσφαιρο το 2025 - με το σόου να μπαίνει στον πάγο μετά τη δημοσιοποίηση των εις βάρος τους κατηγοριών.

Ο Ντρούιτ-Μπάρλοου είχε γίνει το 1999 ο πρώτος ομοφυλόφιλος που είχε αποκτήσει παιδί μέσω παρένθετης μητέρας στην Αγγλία, μαζί με τον τότε σύζυγό του, Τομ, με το ζευγάρι να αποκτά δίδυμα και στη συνέχεια να αποκτά άλλα τρία παιδιά με παρόμοια μέθοδο.