Πρωταθλήτρια Ελβετίας για πρώτη φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Τουν, μετά την ήττα της Σεντ Γκάλεν από τη Σιόν.

Πριν από έναν χρόνο, κατέκτησε τον τίτλο στη Β' κατηγορία και επέστρεψε στη Super League μετά από μία πενταετία. Φέτος, η Τουν έγραψε ιστορία, καθώς κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, στέφθηκε πρωταθλήτρια Ελβετίας! Παρότι μέτρησε τέσσερις ήττες στα πέντε τελευταία ματς πρωταθλήματος, η ομάδα του Μάουρο Λουστρινέλι κατάφερε να εξασφαλίσει και μαθηματικά την κούπα χάρη στην εντός έδρας ήττα (3-0) της δεύτερης, Σεντ Γκάλεν, από τη Σιόν!

Το ρόστερ των πρωταθλητών αποτελείται κυρίως από Ελβετούς ποδοσφαιριστές και είναι μόλις όγδοο σε αξία σύμφωνα με το Transfermarkt, καθώς υπολογίζεται σε 22,4 εκατομμύρια ευρώ. Ενδεικτικά, η Γιουνγκ Μπόις, που είναι έκτη στη βαθμολογία, είναι πρώτη στη σχετική λίστα με 65 εκατομμύρια...

Ο τίτλος αυτός είναι ο πρώτος στην ιστορία της Τουν, που από εκεί και πέρα έχει να επιδείξει μονάχα δύο τίτλους στην Challenge League (το 2010 και πέρυσι), ενώ τη σεζόν 2005/06 είχε φτάσει στους ομίλους του Champions League. Τη νέα σεζόν, οι πρωταθλητές Ελβετίας θα βρεθούν στα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και συγκεκριμένα στον δεύτερο προκριματικό γύρο.