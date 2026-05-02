Για έβδομη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά το 1972, η Γκόρνικ Ζάμπρζε κατέκτησε το Κύπελλο Πολωνίας! Η ομάδα του γερόλυκου Λούκας Ποντόλσκι επικράτησε 2-0 στον τελικό της Ράκοφ, για την οποία αγωνίστηκε σε όλη την αναμέτρηση ο Στράτος Σβάρνας. Οι νικητές βρήκαν δίχτυα από μία φορά σε κάθε ημίχρονο, με τον Μάσιμο να ανοίγει το σκορ στο 32' και τον Χλαν να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στο 65ο λεπτό του τελικού.

Με την κατάκτηση του τροπαίου, η Γκόρνικ εξασφάλισε την παρουσία της στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ωστόσο μπορεί ακόμα να περάσει και στα προκριματικά του Champions League, καθώς είναι δεύτερη στη βαθμολογία της Ekstraklasa και στο -3 από τη Λεχ Πόζναν τέσσερις αγωνιστικές πριν το τέλος της διοργάνωσης. Σημειώνεται πως αυτός ήταν ο πρώτος τίτλος για την Γκόρνικ τον 21ο αιώνα, καθώς είχε 14 πρωταθλήματα, έξι Κύπελλο, ένα League Cup και ένα Super Cup μέχρι το 1988!