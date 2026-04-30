Ο Ματέους Ζουκόφσκι σκοράρει ακατάπαυστα με τη φανέλα του Μαγδεμβούργου, παρότι μέχρι τώρα, αγωνιζόταν κυρίως ως μπακ...

Να μπορεί να παίξει ένας μπακ, εξτρέμ, είναι σύνηθες φαινόμενο και το έχουμε δει αρκετές φορές, Όπως και το να δύναται ένας αμυντικός να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον χώρο του κέντρου ή το αντίστροφο. Ωστόσο στην περίπτωση του Ματέους Ζουκόφσκι, η μετάβαση ήταν πολύ πιο ιδιαίτερη, με τον Πολωνό να μετατρέπεται από δεξιό μπακ σε σέντερ φορ και μάλιστα γκολτζή!

Ο 24χρονος Πολωνός αγωνίζεται εδώ και μερικούς μήνες στη Β' κατηγορία της Γερμανίας με τη φανέλα του Μαγδεμβούργου και μετρά 17 τέρματα και τρεις ασίστ σε 20 συμμετοχές, αποτελώντας τον πρώτο σκόρερ στην 2.Bundesliga και πηγαίνοντας ουσιαστικά να σώσει μόνος του την ομάδα του, η οποία μάχεται για την παραμονή. Όλα αυτά, ενώ αποκτήθηκε έναντι μόλις 250.000 ευρώ τον προηγούμενο Σεπτέμβριο και ενώ ήταν τραυματίας, με το ντεμπούτο του να έρχεται μόλις τον Νοέμβριο!

Έχοντας ξεκινήσει την καριέρα του από τη Λέχια Γκντανσκ, ο Ζουκόφσκι αγωνιζόταν στο δεξί άκρο της άμυνας, με τις 50 συμμετοχές του με την πρώτη ομάδα να φέρνουν ενδιαφέρον από τη Ρέιντζερς. Οι Σκωτσέζοι είχαν δαπανήσει σχεδόν 600.000 ευρώ για να τον αποκτήσουν τον Ιανουάριο του 2022 αλλά η μεταγραφή απέτυχε παταγωδώς, με τον νεαρό Πολωνό να καταγράφει μόλις μία συμμετοχή και να επιστρέφει με συνοπτικές διαδικασίες στην πατρίδα του.

Αρχικά, πήγε δανεικός στη Λεχ Πόζναν και εντέλει το 2023, πήρε ελεύθερη μεταγραφή στη Σλασκ Βρότσλαβ. Εκεί θα έβρισκε ξανά τα πατήματά του, μετρώντας 66 συμμετοχές, παίζοντας συχνά πιο μπροστά, ως δεξιός ή αριστερός εξτρέμ. Ακόμα κι έτσι βέβαια, με το σκοράρισμα ιδιαίτερη σχέση δεν είχε, έχοντας τρία γκολ και έξι ασίστ σε μία διετία.

Κάπου εδώ ήρθε το Μαγδεμβούργο, που δεν πτοήθηκε από το ότι ο Ζουκόφσκι ήταν τραυματίας και τον απέκτησε στο φινάλε της θερινής μεταγραφικής περιόδου του 2025. Και η συνέχεια, δικαίωσε τους ανθρώπους του γερμανικού κλαμπ... «Πέρασα χρόνια παίζοντας στα άκρα, είτε ως μπακ, είτε ως εξτρέμ, αλλά ο προπονητής, ο Πέτρικ Ζάντερ, αποφάσισε να με δοκιμάσει σαν σέντερ φορ», τα λόγια του Ζουκόφσκι λίγους μήνες και 17 γκολ μετά!

Ο νεαρός φορ εξήγησε πως «ο κόσμος λένε πως το στιλ μου μοιάζει με του Έντιν Τζέκο. Φυσικά είναι μεγάλος στράικερ, αλλά εμένα με λένε Ματέους Ζουκόφσκι. Θέλω το όνομά μου να γίνει κι αυτό θρυλικό, να ξεχάσει ο κόσμος ότι υπήρχε Τζέκο επειδή υπάρχει ο Ζουκόφσκι. Το όνειρό μου είναι να παίξω για την εθνική Πολωνίας. Το μόνο που έχω να κάνω είναι να σκοράρω και να ελπίζω να με προσέξουν»...