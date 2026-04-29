Έρικ Λίρα: Χάρισε τη φανέλα του σε φίλαθλο της Κρουζ Αζούλ με σύνδρομο Down
Στον απόηχο της εμφατικής νίκης της Κρουζ Αζούλ επί της Νεκάξα με 4-1 για το πρωτάθλημα Μεξικού, ο αρχηγός των γηπεδούχων, Έρικ Λίρα, απέδειξε ότι μεγάλη σημασία έχουν οι πράξεις του κάθε παίκτη κι έξω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.
Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών μετά τη λήξη της αναμέτρησης στο Στάδιο Αζτέκα, ο Μεξικανός μέσος ήταν ο μόνος που παρατήρησε έναν νεαρό φίλαθλο που περίμενε υπομονετικά κοντά στη φυσούνα για να συναντήσει κάποιον από τους παίκτες.
Ο 25χρονος χαφ την ώρα που πήγαινε προς τα αποδυτήρια αφιέρωσε λίγο χρόνο και σταμάτησε να μιλήσει στον φίλαθλο της Κρουζ Αζούλ. Στην αρχή απλά τον χαιρέτησε αλλα ύστερα τον πήρε αγκαλιά και του φόρεσε τη φανέλα του.
Μια σπουδαία κίνηση που σίγουρα θα μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη του φιλάθλου τους και μια εικόνα που μας θυμιζει ότι στιγμές σαν αυτή δίνουν πραγματική αξία στο ποδόσφαιρο.
Érik Lira, volante do Cruz Azul, do México, viralizou ao atender a um pequeno torcedor no Estádio Azteca, no último domingo (26). A criança tirou uma foto com o jogador e ainda recebeu uma camisa e um abraço. Pequenos gestos como esse são o que fazem a diferença no futebol… pic.twitter.com/qv687iEMxU— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) April 28, 2026
