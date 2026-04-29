Υπέροχη κίνηση από τον Έρικ Λίρα της Κρουζ Αζούλ, που χάρισε τη φανέλα του σε έναν νεαρό φίλαθλο με σύνδρομο Down.

Στον απόηχο της εμφατικής νίκης της Κρουζ Αζούλ επί της Νεκάξα με 4-1 για το πρωτάθλημα Μεξικού, ο αρχηγός των γηπεδούχων, Έρικ Λίρα, απέδειξε ότι μεγάλη σημασία έχουν οι πράξεις του κάθε παίκτη κι έξω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.

Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών μετά τη λήξη της αναμέτρησης στο Στάδιο Αζτέκα, ο Μεξικανός μέσος ήταν ο μόνος που παρατήρησε έναν νεαρό φίλαθλο που περίμενε υπομονετικά κοντά στη φυσούνα για να συναντήσει κάποιον από τους παίκτες.

Ο 25χρονος χαφ την ώρα που πήγαινε προς τα αποδυτήρια αφιέρωσε λίγο χρόνο και σταμάτησε να μιλήσει στον φίλαθλο της Κρουζ Αζούλ. Στην αρχή απλά τον χαιρέτησε αλλα ύστερα τον πήρε αγκαλιά και του φόρεσε τη φανέλα του.

Μια σπουδαία κίνηση που σίγουρα θα μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη του φιλάθλου τους και μια εικόνα που μας θυμιζει ότι στιγμές σαν αυτή δίνουν πραγματική αξία στο ποδόσφαιρο.

