Ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ έρχονται αντιμέτωποι στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στον Βόλο για τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας

Η αγωνία και η αναμονή των δύο ομάδων έχει φτάσει στο κατακόρυφο καθώς ο τίτλος είναι σημαντικός για αμφότερες.

Οι «ασπρόμαυροι» θέλουν να γιορτάσουν τα 100 χρόνια ιστορίας τους με ένα τρόπαιο και να δώσουν χαρά στον κόσμο τους. Δεν έχουν ξεκινήσει άλλωστε όπως θα ήθελαν τα playoffs και μετά τι πρώτες δύο αγωνιστικές έχουν βρεθεί στο -8 από την κορυφή.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 3-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια από την ΑΕΚ, σε μία αναμέτρηση όπου παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων.

O Ραζβάν Λουτσέσκου έχει ολοκληρώσει την προετοιμασία για το σπουδαίο αυτό παιχνίδι και δεν μπορεί να υπολογίζει στους Γιακουμάκη, Λόβρεν και Ντεσπόντοφ.

Ξέρει ότι η ομάδα του έχει τον ρόλο του φαβορί αλλά αυτό πρέπει να το αποδείξει και στο γήπεδο. Έχει φτάσει δίκαια έως το τέλος της διαδρομής, έχοντας αποκλείσει τόσο τον Ολυμπιακό όσο και τον Παναθηναϊκό και θέλει να ολοκληρώσει με θετικό τρόπο αυτό του το ταξίδι.

Από την άλλη ο ΟΦΗ πηγαίνει για δεύτερη σερί φορά σε έναν τελικό και η δίψα για την κατάκτηση του τροπαίου είναι τεράστια.

Οι Κρητικοί με τον κόσμο στο πλευρό τους θα προσπαθήσουν να κάνουν την έκπληξη και να κατακτήσουν για δεύτερη φορά στην ιστορία τους τον τίτλο.

Πέρσι δεν κατάφεραν να φανούν τόσο απειλητικοί, φέτος θα ψάξουν περισσότερο το γκολ.

O Χρήστος Κόντης συμπεριέλαβε στην αποστολή και τον Μπόρχα Γκονθάλεθ, αλλά ο Ισπανός μπακ δύσκολα θα πάρει θέση βασικού. Αντίθετα ο Ταξιάρχης Φούντας ξεπέρασε τον τραυματισμό του και λογικά θα είναι ανάμεσα στους πρώτους 11.

Τέλος, μέσα από περισσότερες από 800 διαθέσιμες αγορές ανά αγώνα, οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν combo bets, ειδικό στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των γκολ, ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και στατιστικές επιλογές όπως κάρτες, κόρνερ και πέναλτι.

Οι αποδόσεις ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή.

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε υπεύθυνα

Advertorial