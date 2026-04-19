Αυτό σίγουρα δεν το έχουμε ξαναδεί: Η ατάκα δημοσιογράφου που έκανε τον Μουρίνιο να... λυθεί στα γέλια!
Ουκ ολίγες φορές έχουμε δει τον Ζοζέ Μουρίνιο να έρχεται σε ρήξη με δημοσιογράφους και οι συζητήσεις τους να γίνονται viral σε όλο τον πλανήτη. Ωστόσο στη συνέντευξη Τύπου πριν το ντέρμπι με την Σπόρτινγκ Λισσαβόνας, ένας δημοσιογράφος εμφάνισε έναν διαφορετικό εαυτό του Special One.
Συγκεκριμένα, στο επίκεντρο των ερωτήσεων ήταν το μέλλον του Πορτογάλου προπονητή με τις φήμες για επιστροφή στην Premier League να... οργιάζουν. Ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος, λοιπόν, του έθεσε αυτή την ερώτηση, λέγοντας αν είναι σίγουρο ότι θα μείνει στην Μπενφίκα και τη νέα σεζόν.
Ο έμπειρος προπονητής, με το στυλ που όλοι τον γνωρίζουμε, του έκανε πίσω την ερώτηση σχετικά με το δικό του μέλλον στο RTP (το μέσο που δουλεύει) και θεωρεί ότι είναι δεδομένη η παρουσία του εκεί με τον δημοσιογράφο να απαντά: «Είναι επειδή κανείς άλλος δεν με θέλει».
Μία ατάκα που έκανε τον Ζοζέ Μουρίνιο να ξεκαρδιστεί στα γέλια και να προσφέρει μία στιγμή που ελάχιστες έως και σπάνιες φορές έχουμε δει τον Πορτογάλο προπονητή.
Giornalista chiede a Mourinho: “Puoi garantire che rimarrai al Benfica il prossimo anno?”— Matteo Di Gangi (@MatteoDG93) April 18, 2026
La sua risposta: “Tu puoi garantire che resterai alla RTP per la prossima stagione?”
Il giornalista: “Posso perché nessuno mi vuole”.
E Mourinho ride come non mai pic.twitter.com/9o9uU7X58o
