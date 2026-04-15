Ο ΠΣΑΠΠ και το AnotherFootball με αφορμή την έκδοση του βιβλίου «Συγγνώμη για τη φασαρία αλλά εμείς θα παίξουμε μπάλα» θα κάνουν μια διαδραστική βιβλιοπαρουσίαση.

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Απριλίου και ώρα 19:00 στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Φωκίωνος Νέγρη 42, θα μιλήσουν ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Γιώργος Μπαντής και ο συγγραφέας και ιδρυτικό μέλος του AnotherFootball, Βασίλης Κωστάκης. Πρόκειται για ένα βιβλίο που τελεί υπό την αιγίδα του ΠΣΑΠΠ και απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους, μιλώντας στα παιδιά για το λάθος, την ήττα, τη χαρά του παιχνιδιού και τη σημασία της πάσας, αλλά και σε εμάς τους ενήλικες, υπενθυμίζοντάς μας πως η παρέα και η διαδρομή αξίζουν περισσότερο από το αποτέλεσμα.

Μας καλεί να δούμε το λάθος ως μέρος της μάθησης και τον αντίπαλο όχι ως εχθρό, αλλά ως συνδημιουργό του παιχνιδιού. Ο τίτλος του είναι «Συγγνώμη για τη φασαρία αλλά εμείς θα παίξουμε μπάλα» και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις της Διόπτρας.

