Με βαθιά θλίψη το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΑΤ ανακοίνωσε την πρόωρη απώλεια του δημοσιογράφου και μέλους του, Νίκου Παπαδάκου.

Ο Νίκος Παπαδάκος έφυγε από την ζωή την Μεγάλη Παρασκευή. Ήταν μόλις 56 ετών και απεβίωσε έπειτα από οξύ καρδιακό επεισόδιο.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΠΣΑΤ ο Νίκος Παπαδάκος γεννήθηκε το 1970 στα Άσπρα Χώματα του Πειραιά και στην δημοσιογραφική του πορεία εργάστηκε στις εφημερίδες «Φίλαθλος», «Πρωταθλητής» και «Sportime», στα τηλεοπτικά κανάλια «Nova» και «TV Magic» και ενώ μέχρι και πέρυσι αρθρογραφούσε στην ιστοσελίδα «zougla.gr». Στην πρόσφατη απονομή δημοσιογραφικών Βραβείων του ΠΣΑΤ τιμήθηκε για τη συγγραφή του βιβλίου του «Μας διώξαν από την Κοκκινιά», ενώ στις τελευταίες εκλογές είχε θέσει υποψηφιότητα για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, εκφράζοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον του για τα κοινά του Συνδέσμου. Το Δ.Σ. του ΠΣΑΤ στην ανακοίνωσή του ανέφερε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.