Ο Ουκρανός δισεκατομμυριούχος Ρίνατ Αχμέτοφ απέτισε φόρο τιμής στον Μιρτσέα Λουτσέσκου, με τον οποίο συνεργάστηκε στη Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν στην Arena Nationala για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Μιρτσέα Λουτσέσκου, με έναν εξ αυτών να είναι ο πλουσιότερος Ουκρανός. Ο λόγος για τον δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη της Σαχτάρ Ντόνετσκ, Ρίνατ Αχμέτοφ, που έδωσε το παρών για να αποχαιρετήσει τον θρυλικό προπονητή. Ο εκλιπών έγραψε ιστορία στον πάγκο του ουκρανικού συλλόγου, τον οποίον οδήγησε στην κατάκτηση οκτώ πρωταθλημάτων, έξι Κυπέλλων, επτά Super Cup και φυσικά του Κυπέλλου UEFA το 2009, με τον Αχμέτοφ να λέει μερικά λόγια προς τιμήν του Λουτσέσκου.

«Ήρθα να πω αντίο στον φίλο μου, είναι μια τραγωδία, περάσαμε δώδεκα χρόνια μαζί, κατακτήσαμε 22 τίτλους» ανέφερε ο 59χρονος μεγιστάνας, που συνέχισε λέγοντας ότι «όταν κερδίσαμε το Κύπελλο UEFA, ο Μιρτσέα ήταν πολύ χαρούμενος και έβγαλε μια φωτογραφία με τη ρουμανική σημαία. Πιθανότατα το θυμάστε. Γι’ αυτό πιστεύω ότι όλοι πρέπει να είστε περήφανοι που είναι ένας προπονητής από τη Ρουμανία, ο οποίος εκπροσώπησε το ποδόσφαιρο της χώρας του σε άλλα πρωταθλήματα.



Ξεκινήσαμε να δουλεύουμε μαζί, μοιραστήκαμε και τον πόνο και τη χαρά και γίναμε πολύ καλοί φίλοι. Τον θεωρώ έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο στη ζωή μου. Πάντα σεβόμουν τις απόψεις του και τη φιλοσοφία του σχετικά με το ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι ο Μιρτσέα είχε μια ευτυχισμένη ζωή, δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς τη δουλειά, και, κατά κάποιον τρόπο, δυστυχώς, μας άφησε επίσης στο γήπεδο ποδοσφαίρου. Δεν θα μπορούσα ούτε σε μία ώρα να πω ποια είναι η πιο όμορφη ανάμνηση με τον Μιρτσέα. Ζήσαμε πολλές χαρούμενες στιγμές. Με έμαθε να πίνω κρασί. Μέχρι να γνωρίσω τον Μιρτσέα, δεν το άγγιζα καν. Όταν ο Μιρτσέα ήρθε και υπέγραψε συμβόλαιο στο Ντονέτσκ, μετά τους αγώνες πίναμε λευκό κρασί μαζί και μιλούσαμε ανοιχτά.



Μου είπε, "αν έχεις τόσα πολλά συναισθήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα και δεν πιεις λίγο κρασί, θα σου είναι δύσκολο. Γι’ αυτό σου προτείνω να πίνεις λευκό κρασί μαζί μου". Και εγώ, με τη σειρά μου, του έμαθα να τραγουδά καραόκε. Ούτε εγώ, ούτε εκείνος το έκανε πολύ καλά. Αλλά παρ’ όλα αυτά προσπαθούσαμε και τραγουδούσαμε. Ήταν διάφορα τραγούδια. Τώρα, όταν μίλησα με την κυρία Νέλι, το θυμήθηκε. Οπότε ρωτήστε την, εκείνη τα ξέρει».