Το γήπεδο της ομάδας που θα πάρει το όνομα του Μιρτσέα Λουτσέσκου

Η κυβέρνηση της Ρουμανίας αποφάσισε να τιμήσει τη μνήμη του Μιρτσέα Λουτσέσκου δίνοντας το όνομά του σ' ένα γήπεδο που κατασκευάζεται.

Ο υπουργός Εσωτερικών Υποθέσεων της Ρουμανίας, Καταλίν Πρεντόιου ανακοίωσε πως η κυβέρνηση της χώρας αποφάσισε να τιμήσει τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, που έχασε πριν λίγες μέρες τη ζωή του, δίνοντας το όνομά του σ' ένα γήπεδο.

Μάλιστα, δεν πρόκειται για ένα γήπεδο που λειτουργεί αυτή τη στιγμή, αλλά ένα ολοκαίνουργιο που κατασκευάζεται τώρα και προορίζεται να χρησιμοποιείται από την Ντινάμο Βουκουρεστίου, στην οποία εκείνος εργάστηκε για μία πενταετία (1985-1990).

«Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε τις νομικές διαδικασίες προκειμένου να ονομάσουμε το γήπεδο που κατασκευάζεται ''Ντινάμο-Μιρτσέα Λουτσέσκου''» ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε «Το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και η ομάδα Ντιναμό Βουκουρεστίου, ολόκληρη η οικογένεια της ΜΙΑ, εγώ προσωπικά και ολόκληρη η διοίκηση της Ντιναμό, εκφράζουμε τον σεβασμό μας για τον άνθρωπο, τον άψογο επαγγελματία και πατριώτη Μίρτσεα Λουτσέσκου, καθώς και τη βαθιά μας λύπη για την πρόωρη αποχώρησή του από αυτόν τον κόσμο».

Η κατασκευή του γηπέδου αυτού θα ολοκληρωθεί το 2028 περίπου. Θα έχει χωρητικότητα 25 χιλ. θέσεων και θα είναι κατηγορίας UEFA 4, πράγμα που σημαίνει πως θα μπορούν να διοργανώνονται εκεί και διεθνείς αγώνες.

Στο ίδιο μέρος θα κατασκευαστεί μαζί με το γήπεδο ένα ξενοδοχείο για αθλητές, ένα μουσείο, χώροι για εμπορικές χρήσεις, χώροι για άλλα αθλήματα όπως μποξ, ξιφομαχία και πάλι. Ακόκη, θα υπάρχει ένα ελικοδρόμιο, που θα μπορεί να μεταφέρει κάποιον σε κοντινό νοσοκομείο σε περίπτωση ανάγκης.