Σε λαϊκό προσκύνημα στην «Nationala Arena» η σορός του Μίρτσεα Λουτσέσκου

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, η σορός του Μίρτσεα Λουτσέσκου μεταφέρθηκε στην «Arena Națională», όπου πλήθος κόσμου σπεύδει να τον αποχαιρετήσει.

Το φέρετρο του Μίρτσεα Λουτσέσκου έφτασε στην «Nationala Arena», όπου εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα. Ο σπουδαίος προπονητής έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος το ρουμανικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης, σε ηλικία 80 ετών.

Μιρτσέα Λουτσέσκου: Έφυγε όπως ήθελε, έζησε όπως ονειρεύτηκε

Η σορός του μεταφέρθηκε στο μεγαλύτερο στάδιο της χώρας, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να τον αποχαιρετήσει. Συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη του, ενώ παρών ήταν και ο γιος του, Ραζβάν Λουτσέσκου, μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια. Η τελετή αποχαιρετισμού ξεκίνησε με αγρυπνία εντός του σταδίου, ενώ το λαϊκό προσκύνημα θα συνεχιστεί και αύριο. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ πριν από την ταφή θα αποδοθούν στρατιωτικές τιμές, ως ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς του στο άθλημα.