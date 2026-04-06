Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο εξέδωσε ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του Μιρτσέα Λουτσέσκου, τονίζοντας πως θα εξεταστεί η εγκατάσταση συστήματος καρδιακής υποβοήθησης.

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Βουκουρέστι μετά την επιδείνωση που παρουσίασε η κατάσταση της υγείας του.

Μετά τον αγώνα απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο γιός του και προπονητής του ΠΑΟΚ, Ρασβάν Λουτσέσκου, ταξίδεψε στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας για να τον επισκεφθεί, ενώ κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο παραδέχθηκε σε δηλώσεις του πως πρόκειται για μια περίπλοκη συνθήκη.

Την επομένη το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο εξέδωσε ενημέρωση για την πορεία της υγείας του 80χρονου πρώην τεχνικού της εθνικής Ρουμανίας, τονίζοντας πως σε πρώτο σκέλος θα συνεχιστεί η θεραπεία που έχει ήδη ξεκινήσει. Την Μεγάλη Τρίτη (7/4) θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση του Λουτσέσκου, ενώ υπάρχει περίπτωση να τοποθετηθεί ένα σύστημα μηχανικής υποβοήθησης στην καρδιά του για να βοηθήσει την ομαλή λειτουργία της.

«Σήμερα, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των ιατρικών ομάδων που φροντίζουν τον κ. Μιρτσέα Λουτέσκου (καρδιολογία, κολπική μαρμαρυγή, καρδιοχειρουργική, αιματολογία), μαζί με έναν Ρουμάνο καρδιολόγο που εργάζεται στη Γαλλία. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχε και η οικογένεια του ασθενούς. Προς το παρόν, η απόφαση είναι ότι η θεραπεία που έχει ξεκινήσει θα συνεχιστεί, αξιολογώντας την ορθότητά της.

Αύριο, η κατάσταση του ασθενούς θα επανεκτιμηθεί και θα εξεταστεί η πιθανότητα επεμβατικής παρέμβασης, όπως η εγκατάσταση συστήματος καρδιακής μηχανικής υποβοήθησης (ECMO). Θα επανέλθουμε για την ιατρική κατάσταση του ασθενούς σε επόμενες ανακοινώσεις» τονίζεται χαρακτηριστικά στο δελτίο Τύπου.