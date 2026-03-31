Δείτε την τρομερή απόκρουση του πασίγνωστου κωμικού Μάρκου Σεφερλή στο παιχνίδι φιλανθρωπικού σκοπού για τα παιδιά του «Ελπίδα» σε συνεργασία με τον οργανισμό «Φύλακας Αγγελος».

Με επιτυχία και ανταπόκριση του κοινού πραγματοποιήθηκε χθες ο φιλανθρωπικός αγώνας ποδοσφαίρου που διοργάνωσε ο οργανισμός «Φύλακας Άγγελος» για τα Παιδιά», υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά και της Διεύθυνσης Αθλητισμού, στο γήπεδο 11×11 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.

Οι φίλοι του Γιώργου Αγγελόπουλου, ο οποίος είχε βρεθεί και στο στούντιο του Gazzetta ως φιλοξενούμενος της εκπομπής «Ξέρεις από Μπάλα» και οι φίλοι του Μάρκου Σεφερλή και του Νίκου Γραμμένου προσέφεραν... γέλιο, θεάμα, ωραίες φάσεις και δυνατές στιγμές φιλίας. Ξεχωριστή στιγμή η απόκρουση του αειθαλούς σπουδαίου κίπερ Μάρκου Σεφερλή σε πέναλτι του πρώην παίκτη του Πανιωνίου (και πολλών άλλων ομάδων) Θανάση Μπέλλου, ο οποίος έτρεξε να τον αγκαλιάσει... πανηγυρίζοντας και φωνάζοντας «Τι έπιασε ρε;»

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ο Πρόεδρος του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ» Μανώλης Παπασάββας, εκπρόσωποι φορέων και αθλητικών συλλόγων της πόλης.

Τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ», συμβάλλοντας στην προμήθεια ιατροτεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Στον αγώνα αποτέλεσε μια ξεχωριστή γιορτή, με τη συμμετοχή τραγουδιστών, ηθοποιών, παρουσιαστών, δημοσιογράφων, αθλητών, παλαίμαχων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι ένωσαν τις δυνάμεις τους για έναν σημαντικό σκοπό, χαρίζοντας στο κοινό μια όμορφη και συγκινητική εμπειρία.

Όσοι επιθυμούν να στηρίξουν τον σκοπό του φιλανθρωπικού αγώνα, μπορούν να συνεισφέρουν στον τραπεζικό λογαριασμό του Φύλακα Αγγέλου για τα Παιδιά: Τράπεζα Πειραιώς: GR0601720940005094102557185

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Ο φιλανθρωπικός αγώνας αποτέλεσε μια ζωντανή απόδειξη της δύναμης που έχει η κοινωνία του Πειραιά όταν ενώνεται για έναν κοινό, υψηλό σκοπό. Η συμμετοχή των καλλιτεχνών, των αθλητών των εθελοντών και η παρουσία των πολιτών απέδειξε ότι όλοι μαζί μπορούμε να σταθούμε δίπλα στα παιδιά που δίνουν καθημερινά τη δική τους δύσκολη μάχη. Σε έναν κόσμο που συχνά δοκιμάζεται, τέτοιες πρωτοβουλίες μας υπενθυμίζουν ότι η ελπίδα και η προσφορά παραμένουν ζωντανές και ισχυρές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον οργανισμό «Φύλακας Άγγελος για τα Παιδιά» και τον Πρόεδρό του Γιώργο Αγγελόπουλο, τον Μάρκο Σεφερλή, τον Νίκο Γραμμένο για την πρωτοβουλία καθώς και όλους όσοι συμμετείχαν και στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Η συμβολή τους είναι πολύτιμη και ουσιαστική. Η ενίσχυση του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «ΕΛΠΙΔΑ» αποτελεί έναν σκοπό που μας αφορά όλους. Είναι χρέος μας να στεκόμαστε δίπλα στα παιδιά και τις οικογένειές τους, προσφέροντας όχι μόνο υλική βοήθεια, αλλά και ηθική στήριξη».

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού Νίκος Γέμελος, ανέφερε: «Ο χθεσινός φιλανθρωπικός αγώνας ήταν μια ξεχωριστή διοργάνωση με μοναδικό σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την αγορά εξοπλισμού για τα παιδιά του Ιδρύματος “ΕΛΠΙΔΑ” που το έχουν ανάγκη. Γιατί μέχρι να πραγματοποιηθεί η μεγάλη τους ευχή, χρειάζονται τη στήριξή μας για τη θεραπεία και την καθημερινότητά τους. Ευχαριστούμε θερμά τον Μάρκο, τον Ντάνο και τους φίλους τους για τη συμμετοχή και την προσφορά τους σε αυτόν τον σπουδαίο αγώνα, που υλοποιήθηκε στον Πειραιά με τη στήριξη του δημάρχου μας, Γιάννη Μώραλη».

Ο Πρόεδρος του Φύλακα Αγγέλου για τα Παιδιά Γιώργος Αγγελόπουλος, δήλωσε: «Χθες ζήσαμε όλοι μια ξεχωριστή εμπειρία στον φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου για τα παιδιά του «ΕΛΠΙΔΑ». Η ενέργεια, η αγάπη και η συμμετοχή όλων μας δείχνουν ότι όταν ενώνουμε δυνάμεις μπορούμε να προσφέρουμε όχι μόνο υλική βοήθεια αλλά και ελπίδα και δύναμη στα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Αυτή η εμπειρία μας γεμίζει έμπνευση να συνεχίσουμε με αφοσίωση το έργο μας για τη δημιουργία μιας μονάδας για το Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «ΕΛΠΙΔΑ» και να είμαστε δίπλα σε κάθε παιδί που δίνει τη δική του μάχη. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη, για την πολύτιμη στήριξή του και την παρουσία του, καθώς και τον Μάρκο Σεφερλή και τον Νίκο Γραμμένο, που με ενθουσιασμό ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και όλους τους ανθρώπους του θεάματος, τους ηθοποιούς, τους αθλητές, οι οποίοι με τη συμμετοχή τους προσέφεραν στιγμές χαράς και κυρίως ελπίδας».

Ο ηθοποιός Μάρκος Σεφερλής ανέφερε: «Ο φιλανθρωπικός αγώνας ήταν μια υπέροχη πρωτοβουλία του Γιώργου Αγγελόπουλου στην οποία είπαμε αμέσως το ναι με τον Νίκο. Είναι σημαντικό να συμμετέχουμε σε αυτό τον ιερό σκοπό και να δίνουμε χαρά και στήριξη στα παιδιά που το έχουν ανάγκη και η ανταπόκριση του κόσμου μας δείχνει πόση δύναμη έχει η αλληλεγγύη. Το χαμόγελο ενός παιδιού είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή».

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Νίκος Γραμμένος, σημείωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στον φιλανθρωπικό αγώνα και βοήθησαν να στηριχθεί αυτός ο τόσο σημαντικός σκοπός. Είναι συγκινητικό να βλέπεις τον κόσμο να ανταποκρίνεται και πόση χαρά μπορούν να προσφέρουν απλά πράγματα όταν γίνονται με αγάπη. Τα παιδιά του ΕΛΠΙΔΑ αξίζουν την κάθε μας προσπάθεια».

Ο Πρόεδρος του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ» Μανώλης Παπασάββας, δήλωσε: «O φιλανθρωπικός αγώνας είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Φύλακα Αγγέλου για τα Παιδιά Γιώργο Αγγελόπουλο, τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη και τον Μάρκο Σεφερλή που δείχνουν με την δράση αυτή τη στήριξή τους στο έργο που επιτελεί το Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη- ΕΛΠΙΔΑ». Τους αναμένουμε σύντομα στο νοσοκομείο μας για να γνωρίσουν τα παιδιά».

