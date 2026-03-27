Ο θρυλικός Ρόι Χόντσον γυρνά στους πάγκους κι αναλαμβάνει ξανά την Μπρίστολ Σίτι σχεδόν μισό αιώνα μετά την πρώτη του θητεία.

Ο Ρόι Χόντσον σε ηλικία 78 ετών επιστρέφει από τη «σύνταξη» στους πάγκους για λογαριασμό της Μπρίστολ Σίτι. Ο θρυλικός Άγγλος κόουτς, ο οποίος κατέχει ήδη το ρεκόρ του γηραιότερου προπονητή στην ιστορία της Premier League από τη θητεία του στην Κρίσταλ Πάλας, αναλαμβάνει πλέον τα ηνία των Robins και στην Championship.

Η σχέση του μάλιστα με την Μπρίστολ Σίτι ξεκίνησε πριν από 46 ολόκληρα χρόνια! Συγκεκριμένα, το 1982 είχε διατελέσει πρώτος προπονητής του συλλόγου για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, αφού προηγουμένως είχε θητεύσει ως βοηθός του Μπομπ Χόουτον. Εκείνη ήταν ουσιαστικά η πρώτη του απόπειρα ως πρώτος προπονητής επί αγγλικού εδάφους, μετά το ξεκίνημα της καριέρας του στη Σουηδία το 1976.

Σχεδόν μισό αιώνα μετά, ο πολύπειρος τεχνικός επιστρέφει ενώ η Μπρίστολ Σίτι βρίσκεται στη 16η θέση της κατάταξης και με απόσταση 12 βαθμών από τη ζώνη του υποβιβασμού.