Ο Ντι Ζέο θα συνεχίσει να βλέπει την Μπόκα από τηλεόραση: Διάταγμα του έκοψε την επιστροφή

Η κυβέρνηση της Αργεντινής συνεχίζει να μην επιτρέπει στον αρχηγό της La Doce, Ράφαελ Ντι Ζέο, να παρακολουθήσει αγώνες της Μπόκα Τζούνιορς.

Χωρίς αποτέλεσμα ήταν τελικά η προσπάθεια του Ραφαέλ Ντι Ζέο να επιστρέψει μετά από 2 χρόνια στις εξέδρες των γηπέδων στα οποία αγωνίζεται η Μπόκα Τζούνιορς. Με επίσημο διάταγμα που φέρει την υπογραφή του προέδρου Χαβιέρ ΜιλέΙ και της υπουργού Ασφάλειας, Αλεχάντρα Μοντεολίβα, επιβεβαιώθηκε ότι ο ηγέτης της θρυλικής εξέδρας La Doce δεν θα μπορεί να παρακολουθεί αγώνες, επ’ αόριστον.

Το ιστορικό της σύλληψης του Ντι Ζέο

Η συγκεκριμένη περιπέτεια του Ράφαελ Ντι Ζέο ξεκινάει πίσω στο 2024, όταν και οι οπαδοί της Μπόκα ταξίδευαν στην Κόρδοβα για το παιχνίδι της ομάδας τους με την Εστουντιάντες. Το πούλμαν που τους μετέφερε έπεσε σε μπλόκο της αστυνομίας και στον έλεγχο που έγινε βρέθηκαν 4 όπλα που είχαν σβησμένους αριθμούς, ένα είχε το σήμα της αστυνομίας και 58 σφαίρες.

Παρότι η θρυλική μορφή των οπαδών της Μπόκα Τζούνιορς αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, στο δικαστήριο που ακολούθησε δεν έγινε πιστεπτός. Η τότε υπουργός Ασφάλειας, Πατρίσια Μπούλριτς, του επέβαλε απαγόρευση εισόδου επ’ αόριστον, την οποία χαρακτήρισε «δια βίου», ενώ η κατάσταση έγινε χειρότερη για αυτόν όταν δημοσιοποιήθηκε ένα ηχητικό μήνυμα στο οποίο απειλούσε με γενικευμένα επεισόδια.

Ο ίδιος προσπάθησε να αμφισβητήσει την ποινή, υποστηρίζοντας ακόμη και ότι το ηχητικό ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης ή είχε αποσπαστεί εκτός συμφραζομένων, καθώς και ότι παραβιάζεται το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης. Ωστόσο, η απάντηση των αρχών ήταν ξεκάθαρη: η ποινή παραμένει, καθώς θεωρείται επικίνδυνος για αθλητικές εκδηλώσεις.

Τι γίνεται από εδώ και πέρα

Έτσι, μετά και τη νέα εξέλιξη με την υπογραφή του διατάγματος όπου του απαγορεύεται η είσοδος στα γήπεδα, ο Ντι Ζέο θα μείνει μακριά από τις εξέδρες της Μπόκα τουλάχιστον μέχρι το 2027 όταν θα λήξει η δοκιμαστική περίοδος της ποινής του. Τότε θα μπορεί να καταθέσει νέο αίτημα, όμως υπό κανονικές συνθήκες κάτι τέτοιο φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο να έχει ευτυχή κατάληξη για αυτόν...

Ποιος είναι ο Ντι Ζέο

Ο Ράφαελ Ντι Ζέο είναι μία από τις πιο γνωστές και αμφιλεγόμενες φιγούρες στο παγκόσμιο οπαδικό κίνημα. Είναι ο ιστορικός ηγέτης της La Doce, της πιο σκληροπυρηνικής οργανωμένης εξέδρας της Μπόκα Τζούνιορς. Έγινε γνωστός τη δεκαετία του ’90, όταν ανέλαβε ηγετικό ρόλο στη «La Doce» και σταδιακά εξελίχθηκε σε κυρίαρχη μορφή των «barra bravas», των οργανωμένων οπαδών με έντονη επιρροή στο ποδόσφαιρο της χώρας. Υπό την ηγεσία του, η εξέδρα της Μπόκα απέκτησε τεράστια δύναμη, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων.

Η πορεία του, ωστόσο, συνοδεύτηκε από πολλές δικαστικές περιπέτειες, συλλήψεις και απαγορεύσεις εισόδου στα γήπεδα, λόγω εμπλοκής σε επεισόδια, υποθέσεις βίας, παράνομου χρηματισμού και ναρκωτικών. Παρά τα προβλήματα με τον νόμο, παραμένει μια εμβληματική φυσιογνωμία για μεγάλο μέρος των οπαδών της Μπόκα, συμβολίζοντας την πιο «σκληρή» πλευρά της οπαδικής κουλτούρας στην Αργεντινή.