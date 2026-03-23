Απίστευτο σκηνικό στη Βραζιλία: Ο Ντεπάι ήταν στο κινητό του την ώρα του αγώνα

Ο Μέμφις Ντεπάι εθεάθη στον πάγκο να χρησιμοποιεί το κινητό του την ώρα του αγώνα της Κορινθίανς με τη Φλαμένγκο.

Η Κορίνθιανς φιλοξένησε τα ξημεώματα της Δευτέρας (23/03) την πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής, Φλαμένγκο, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Βραζιλίας, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες με 1-1.

Το στιγμιότυπο της βραδιάς πάντως μας το χάρισε ο Μέμφις Ντεπάι. Πιο συγκεκριμένα, ο Ολλανδός επιθετικός ξεκίνησε βασικός τον αγώνα για τους γηπεδούχους, όμως πέρασε αλλαγή στο 22΄, λόγω ενός μικροτραυματισμού και είδε το υπόλοιπο παιχνίδι από τον πάγκο.

Απ΄ότι φάνηκε όμως, δεν πρέπει να του άρεσε και πολύ η αναμέτρηση, καθώς λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου εθεάθη να χρησιμοποιεί το κινητό του. Η κάμερα του ματς αμέσως κατέγραψε το «ένοχο» στιγμιότυπο και εν συνεχεία ένας βοηθός από το τεχνικό επιτελείο της Κορίνθιανς τον προσέγγισε και του ζήτησε να το βάλει στην άκρη.

🚨💣 Memphis Depay was on his phone on the bench during the Corinthians vs Flamengo match — until an assistant from the technical staff walked over and told him to put it away.



Unbelievable. 😅🇧🇷 pic.twitter.com/L280lql3Qe — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 23, 2026

Ο ίδιος πάντως, μετά τη λήξη του παιχνιδιού, ανάρτησε μία δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X», όπου εξηγούσε τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιήσε το κινητό εν ώρα αγώνα, τονίζοντας πως απλά ήθελε να επικοινωνήσει με το ιατρικό επιτελείο της Ολλανδίας.

«Απλώς για να διευκρινίσω ότι η στιγμή που μιλούσα με το τηλέφωνο ήταν καθαρά για να επικοινωνήσω με το ιατρικό επιτελείο στην Ολλανδία εκείνη τη στιγμή. Βγήκα έξω για να δείξω υποστήριξη στην ομάδα μου, ενώ θα μπορούσα να είχα μείνει στα αποδυτήρια με τον τραυματισμό. Είμαι κι εγώ στενοχωρημένος με το αποτέλεσμα του αγώνα. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε για καλύτερες μέρες. Θεέ μου!».

Just to clarify my moment with the phone was pure to communicate with the medical staff in the Netherlands at that moment.

I came outside to show support to my team while I could’ve stayed inside the dressing room with the injury.

I’m Upset with the result of the game as well.… — Memphis Depay (@Memphis) March 23, 2026

Για την ιστορία, ο πρώτος σκόρερ της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας κλήθηκε κανονικά από τον Κούμαν για να εκπροσωπήσει τους «Ορανιέ» στα φιλικά του Μαρτίου και μένει να μάθουμε αν ο τραυματισμός που αποκόμισε είναι τόσο σοβαρός, ώστε να τον αναγκάσει να αποσυρθεί από την αποστολή.