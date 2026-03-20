Σοκ στο Γκρέμιο-Βιτόρια, δάκρυσε ο Γουίλιαν από φρικιαστικό τραυματισμό συμπαίκτη του

Σπαρακτίκη εικόνα του αμυντικού της Γκρέμιο, Μάρλον, ο οποίος γύρισε τελείως το αστραγάλο του στην δίαρκεια του αγώνα με την Βιτόρια.

Ο Μάρλον, αριστερός μπακ της Γκρέμιο, στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος όταν στο παιχνίδι κόντρα στην Βίτορια για την έβδομη αγωνιστική του πρωταθλήματος Βραζιλίας, έπεσε άτσαλα πάνω στο δεξί του πόδι μετά από σύγκρουση με τον Νέιθαν Μέντες, με αποτέλεσμα να διαλύσει τον αστράγαλό του.

Η εικόνα ήταν τόσο σοκαριστική, που όλοι όσοι βρισκόντουσαν στον αγωνιστικό χώρο μόλις τον αντίκρισαν ξέσπασαν απευθείας σε λυγμούς. Αποκαρδιωμένος μεταξύ άλλων φάνηκε και ο συμπαίκτης του και πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού, Γουίλιαν, που δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του βλέποντας το σοκαριστικό σκηνικό.

Τα ιατρικά επιτελεία κατέφθασαν αμέσως στο συμβάν, με την συνοδεία ασθενοφόρου καθώς ο παίκτης δεν ήταν σε θέση να σταθεί στα πόδια του. Η Γκρέμιο, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει πως ο Μάρλον υπέστη κάταγμα στον δεξί αστράγαλο και θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου, στο νοσοκομείο Πόρτο Αλέγκρε, όπου νοσηλεύεται.

March 19, 2026




