Γκαγκάτσης στο σεμινάριο διαιτησίας των γυναικών: «Η συμμετοχή σας στέλνει το μήνυμα ότι το ποδόσφαιρο αλλάζει»

Με το διαδικτυακό μήνυμα του πρόεδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, ξεκίνησαν οι εργασίες του Σεμιναρίου Γυναικών Αξιωματούχων Διαιτησίας.

Εκτός από το μήνυμα του Γκαγκάτση υπήρξε και η ομιλία του προέδρου της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, που αφορούσε σε τεχνικά θέματα διαιτησίας και αυτή του μέλους της Επιτροπής κας Αντωνίας Κόκοτου για περιπτώσεις πέναλτι και άλλων θεμάτων εντός της μεγάλης περιοχής. Επίσης πραγματοποιήθηκε παρουσίαση από τον ειδικό ψυχολόγο Αχιλλέα Υφαντίδη, επίσημο συνεργάτη της ΕΠΟ.

Κατά τα άλλα στο μήνυμά του προς τις αξιωματούχους διαιτησίας, ο Μάκης Γκαγκάτσης ως πρόεδρος της ΕΠΟ, τόνισε τα ακόλουθα:



Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να απευθύνομαι σε ένα τόσο δυναμικό γκρουπ. Η επιλογή να ασχοληθεί κάποιος και κάποια με τη διαιτησία απαιτεί γνώση, αποφασιστικότητα, πειθαρχία και αγάπη για το ποδόσφαιρο. Αυτά τα στοιχεία δεν έχουν φύλο, όπως και το ποδόσφαιρο. Στο γήπεδο αναγνωρίζεται μόνο η ικανότητα, η προσπάθεια και η αφοσίωση.



Η συμμετοχή σας στη διαιτησία στέλνει το ξεκάθαρο μήνυμα ότι το ποδόσφαιρο αλλάζει, γίνεται πιο δίκαιο και πιο σύγχρονο. Η παρουσία κορυφαίων στελεχών της UEFA στα εκπαιδευτικά σας σεμινάρια δείχνει ότι η προσπάθειά σας αναγνωρίζεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ τα στελέχη της ΚΕΔ, συμβάλλουν καθοριστικά στην εξέλιξή σας.



Αυτό όμως που πραγματικά θα κάνει τη διαφορά είναι η αδιάλειπτη προσπάθειά σας να γίνεστε κάθε μέρα καλύτερες. Συνεχίστε με αυτοπεποίθηση και με υψηλές απαιτήσεις από τον εαυτό σας. Το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου χρειάζεται την παρουσία και τις ικανότητές σας. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία.