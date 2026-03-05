Αδιανόητα πράγματα στην Κροατία: Τρία γκολ στις καθυστερήσεις, χαμένο πέναλτι, ανατροπή και πρόκριση της Ριέκα!

Το ματς της σεζόν έγινε το βράδυ της Τετάρτης (4/3) στην Κροατία για τα προημιτελικά του κυπέλλου ανάμεσα στη Ριέκα και τη Χαϊντούκ με το σκορ πριν τη συμπλήρωση των 90' να είναι 1-1 και να λήγει 3-2 (!).

Απίθανα όσα έγιναν στο παιχνίδι της Ριέκα με την Χαϊντούκ για τα προημιτελικά του κυπέλλου της Κροατίας, όπου η πρώτη δεν είχε στον πάγκο της τον άλλοτε προπονητή του Ολυμπιακού, Βίκτορ Σάντσεθ καθώς είχε μπει εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, ο αγώνας ήταν 1-1 μέχρι τη συμπλήρωση των 90 λεπτών (είχε σκοράρει ο άλλοτε χαφ του ΠΑΟΚ, Τιάγκο Ντάντας για τους γηπεδούχους), ωστόσο το τελικό σκορ έδειξε 3-2 (!).

Οι φιλοξενούμενοι πήραν προβάδισμα πρόκρισης χάρη στον Μπραϊκοβιτς στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων και όλα έδειχναν ότι η Χαϊντούκ θα πανηγυρίσει μία σπουδαία νίκη αλλά και την είσοδο στα ημιτελικά. Εν τέλει, οι γηπεδούχοι δεν είχαν πει τη τελευταία τους κουβέντα.

Ο Τόνι Φρουκ, που ακούστηκε για τον Παναθηναϊκό, ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι στο 19ο λεπτό των καθυστερήσεων (!), είδε τον Σίλιτς να αποκρούει την προσπάθεια του όμως πήρε το ριμπάουντ και ισοφάρισε σε 2-2.

Ωστόσο το... ροντέο δεν έμεινε εκεί. Ο Ρουκάβινα λίγα δευτερόλεπτα μετά, δεν άφησε το πέναλτι να μείνει ισόπαλο και στο 20ο λεπτό, εκμεταλλεύτηκε τη λάθος απομάκρυνση των αμυντικών και με δυνατό σουτ έφερε το ξέσπασμα σε εξέδρα και πάγκο για το τελικό 3-2.