Οικογενειακή τραγωδία στην Ιταλία, με έναν 20χρονο ποδοσφαιριστή με καταγωγή από την Αλβανία να αυτοκτονεί αφότου ξυλοκόπησε τη μητέρα του.

Μία ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στην ιταλική πόλη Πολέντσα στις 20 Φεβρουαρίου, με διεθνή ΜΜΕ να αναφέρουν πως 20χρονος ποδοσφαιριστής από την Αλβανία ξυλοκόπησε τη μητέρα του, πριν αυτοκτονήσει πέφτοντας στη θάλασσα! Ο Ρικάρντο Μερκούρι, παίκτης της ερασιτεχνικής Μοντεμιλόνε Πολέντσα, βρισκόταν στο σπίτι με τη μητέρα του, Αλμπάνα Καστριότ, την ημέρα των γενεθλίων του, όσο ο πατέρας του και ο αδερφός του απουσίαζαν.

Γείτονες ανέφεραν πως άκουσαν μητέρα και γιο να τσακώνονται και ειδοποίησαν την αστυνομία, η οποία έφτασε και εντόπισε τη γυναίκα αναίσθητη στο μπάνιο, γεμάτη αίματα. Ο Μερκούρι ήταν άφαντος και είχε αφήσει πίσω του το κινητό του, με κάμερες ασφαλείας σε κοντινή παραλιακή περιοχή και πηδά στην παγωμένη θάλασσα, προκειμένου να αφαιρέσει την ίδια του τη ζωή, θεωρώντας πως δολοφόνησε τη μητέρα του. Μάλιστα, στο υλικό διακρίνεται ο νεαρός να βγαίνει αρχικά από το νερό και εν συνεχεία να πηδά ξανά σε αυτό, έχοντας αφαιρέσει το μπουφάν του.

Μετά από 38 ώρες ερευνών, το άψυχο σώμα του νεαρού βρέθηκε από δύτες, με τους ιατροδικαστές να αναφέρουν ότι πνίγηκε έχοντας υποστεί υποθερμία. Την ίδια ώρα, η μητέρα του έχει μπει σε τεχνητό κώμα, έχοντας υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς στο πρόσωπο και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.