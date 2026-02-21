Ραμαζάνι και ποδόσφαιρο: Τι δεν πρέπει να κάνουν οι Μουσουλμάνοι ποδοσφαιριστές για έναν μήνα

Από τις 18 Φεβρουαρίου ξεκίνησε το Ραμαζάνι, ένας πολύ σημαντικός μήνας για τους μουσουλμάνος και το Gazzetta δίνει έμφαση στον τρόπο που το συνδυάζουν οι ποδοσφαιριστές.

Από το 2021, στην Premier League υπάρχουν μικρές διακοπές κατά τη διάρκεια των αγώνων για τους Μουσουλμάνους ποδοσφαιριστές όταν είναι ο μήνας για το Ραμαζάνι. Μία απόφαση που έφερε τον σεβασμό από τους ανθρώπους της συγκεκριμένης θρησκείας και το παράδειγμα που ακολούθησαν και άλλα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

«Στην Premier League μπορείς να κάνεις ό,τι ταιριάζει στην πίστη σου. Δεν θα κάνουν ποτέ τίποτα ενάντια στη θρησκεία σου, και αυτό είναι υπέροχο. Νηστεύω κάθε μέρα, και ο σεφ μας προετοιμάζει φαγητό, όλα όπως στο σπίτι, με halal επιλογές» ήταν τα λόγια του Αμπντουλαγιέ Ντιαρά της Έβερτον το 2023.

Το Ραμαζάνι φέτος, ξεκίνησε στις 18 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει ένα μήνα, δηλαδή μέχρι τις 19 Μαρτίου, με τους Μουσουλμάνους να διανύουν μία περίοδο νηστείας, η οποία φυσικά ισχύει και για τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, που πρέπει να συνδυάσουν τις υψηλές εντάσεις και την καθημερινή προπόνηση με αυτό.

Το Gazzetta αναλύει πως γίνεται αυτό, πόσο έχει βοηθήσει η αποδοχή του ποδοσφαιρικού κόσμου σε αυτό τον δύσκολο μήνα και εξηγεί τι κάνει ένας μουσουλμάνος όταν ξεκινήσει το Ραμαζάνι.

Τι είναι το Ραμαζάνι

Το Ραμαζάνι διαρκεί έναν μήνα και η ονομασία του σημαίνει στα αραβικά «καψαλίζω τη ζέστη ή την ξηρασία». Πρόκειται για τον ένατο μήνα του μουσουλμανικού έτους και είναι από τους πιο σημαντικούς στη θρησκεία καθώς οι πιστοί ακολουθούν μία συγκεκριμένη νηστεία.

Σε αυτόν τον μήνα, απαγορεύεται ρητά κάθε είδους τροφής, ακόμη και νερό και φυσικά οτιδήποτε έχει κάνει να με αλκοόλ, σεξουαλική πράξη και κάπνισμα. Αυτό ισχύει από την ανατολή του ήλιου μέχρι τη δύση του. Τη νύχτα σταματάει αυτός ο περιορισμός και μπορούν να ποιούν νερό ή να τραφούν κανονικά.

Επίσης, αυτή τη διαδικασία την ακολουθούν μόνο οι υγιείς ενήλικες μουσουλμάνοι και εκτός από το πρακτικό κομμάτι, υπάρχει και το πνευματικό, όπου απαγορεύεται το ψέμα, το κουτσομπολιό, η εξαπάτηση και γενικά όλα τα αρνητικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων. Ο λόγος αυτής της νηστείας είναι να μάθει τους μουσουλμάνους να έχουν αυτοσυγκράτηση, πειθαρχία, υπομονή και γενναιοδωρία και τους θυμίζει πώς είναι να στερήσε βασικά αγαθά της ζωής.

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν δύο γεύματα που μπορούν να τρώνε οι Μουσουλμάνοι αυτή την περίοδο. Είναι το Σουχούρ πριν την ανατολή για να τους «κρατήσει» την υπόλοιπη μέρα και το Ιφτάρ μετά τη δύση του Ηλίου. Για τους Μουσουλμάνους, το Ραμαζάνι θεωρείται ο μήνας της αγάπης και της ένωσης όλων των ανθρώπων της θρησκείας οπότε έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στη ζωή τους.

On Tuesday, a match in the Turkish second division was paused so players could break their fast during Ramadan.



(🎥 via @beINSPORTS_TR)pic.twitter.com/yJvHmqin4U April 14, 2021

Πώς το αντιμετωπίζουν οι ποδοσφαιριστές

Όπως είπαμε παραπάνω, κάποιες περιπτώσεις εξαιρούνται της νηστείας. Μόνο οι ενήλικες και υγιείς Μουσουλμάνοι μπορούν να νηστέψουν. Οπότε σε αυτούς μπαίνουν και οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Παρά το δύσκολο πρόγραμμα προπόνησης που έχουν και τις υψηλές εντάσεις στις οποίες αγωνίζονται, ακολουθούν πιστά τη νηστεία.

Τα προηγούμενα χρόνια, που το ποδόσφαιρο δεν είχε δεχτεί το Ραμαζάνι, οι ποδοσφαιριστές έπρεπε είτε να δηλώνουν τραυματίες για να μπορούν να κάνουν τη νηστεία τους, είτε έλεγαν ψέματα σχετικά με το διατροφικό πρόγραμμα ή υπήρχε ανάλογη συνεννόηση με την ομάδα σε διακοπές μέσα στον αγώνα να τρώνε κάτι στα γρήγορα όπως μπανάνα ή μπάρα ενέργειας, εφόσον έχει δύσει ο ήλιος φυσικά.

Antalya’daki amatör maçta iftar vakti gelince hakem düdüğünü çaldı, oyun durdu.



🌙 Rakipler saha kenarında hurmalarını paylaşıp suyla oruçlarını açtı. O anlar skordan daha önemliydi: Ramazan’ın kardeşlik ruhu sahada hayat buldu. pic.twitter.com/LbQczFofJh March 3, 2025

Από το 2021, η Premier League έχει εντάξει στους κανονισμούς ότι όταν θα δύει ο ήλιος, θα υπάρχει διακοπή στο ματς (σε κάποιο κόρνερ ή στημένη φάση, γενικά φυσιολογική διακοπή) για να πιούν νερό οι Μουσουλμάνοι ποδοσφαιριστές και να πάρουν ένα ενεργειακό τζελ. Τα περισσότερα πρωταθλήματα της Ευρώπης το κάνουν πλέον, αναδεικνύοντας τη σημασία της θρησκευτικής ελευθερίας στον επαγγελματικό αθλητισμό.

Ο Καρίμ Μπενζεμά είχε ανεβάσει σχετικά με την έναρξη της περιόδου, το συγκεκριμένο μήνυμα στα social media: «Αυτή η περίοδος είναι καλή για εμένα, τόσο από άποψη πίστης, όσο και στο γήπεδο. Παίζω καλύτερα κατά την διάρκεια του Ραμαζανιού, επειδή είναι Ραμαζάνι». Άξιο αναφοράς είναι ότι, από τη στιγμή που υπάρχει στη ζωή του ποδοσφαίρου το Ραμαζάνι, οι διατροφολόγοι και οι γυμναστές των ομάδων προετοιμάζουν κατάλληλα τους συγκεκριμένους παίκτες για να είναι έτοιμοι όταν έρθει εκείνος ο μήνας ώστε να μην επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις επιδόσεις τους.

Να θυμίσουμε ότι υπάρχουν εκατοντάδες επαγγελματίες ποδοσφαιριστές που ακολουθούν το Ραμαζάνι και αρκετοί εξ αυτών αγωνίζονται και στην ελίτ του ποδοσφαίρου όπως ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο Σαντιό Μανέ, ο Πολ Πογκμπά, ο Ενγκολό Καντέ, ο Ασχράμ Χακίμι, ο Ιλκάι Γκιντογκάν μεταξύ άλλων ενώ στην Ελλάδα υπάρχουν παραδείγματα όπως ο Αγιούμπ Ελ Καμπί, ο Μεχντί Ταρέμι, ο Μαντί Καμαρά κ.α.

Wishing a peaceful Ramadan to all players and fans observing around the world 🤍⚽ pic.twitter.com/vjpH4OGWB6 — Football Factly (@FootballFactly) February 21, 2026

Ο διχασμός στη Γαλλία και η αναταραχή τον περασμένο Μάρτιο στο Ανζέ-Μονακό

Δεν είναι όλες οι χώρες που έχουν αποδεχθεί το συνδυασμό του ποδοσφαίρου με το Ραμαζάνι. Ανάμεσα σε αυτές είναι και η Γαλλία όπου βάσει της νομοθεσίας υπέρ της κοσμικότητας, απαγορεύσει στις ομάδες και στη λίγκα να υπάρξει διακοπή σε αγώνα για αυτόν τον λόγο.

Μία απόφαση που προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις ωστόσο το κράτος ήταν κάθετο, με αποτέλεσμα οι Μουσουλμάνοι ποδοσφαιριστές να μην μπορούν να πιούν νερό ή να φάνε κάτι ακόμα και όταν δύσει ο ήλιος και υπάρχει ματς σε εξέλιξη.

Πρόκειται για το άρθρο 1.1 του καταστατικού της FFF, «απαγορεύονται κατά τη διάρκεια αγώνων ή εκδηλώσεων που διοργανώνονται στο έδαφος της Ομοσπονδίας ή σε σχέση με αυτούς: οποιαδήποτε ομιλία ή εκδήλωση πολιτικού, ιδεολογικού, θρησκευτικού ή συνδικαλιστικού χαρακτήρα, οποιαδήποτε χρήση πινακίδας ή ενδυμασίας που επιδεικνύει επιδεικτικά πολιτική, φιλοσοφική, θρησκευτική ή συνδικαλιστική σύνδεση ή οποιαδήποτε πράξη προσηλυτισμού ή προπαγανδιστικού ελιγμού».

Absolute crazy news coming from France this morning. The French FA officially prohibits Ramadan. None of the players are allowed to fast. Yes you read it right… pic.twitter.com/VIfy8zBznY — Aaron (@aaroncikaya) March 21, 2024

Αναταραχή είχε δημιουργηθεί τον περασμένο Μάρτιο στην αναμέτρηση της Ανζέ με τη Μονακό για τη Ligue 1 όταν υπήρξε διακοπή για να ενυδατωθούν Μουσουλμάνοι ποδοσφαιριστές που νήστευαν για το Ραμαζάνι, κάτι που ήταν κόντρα στους κανονισμούς και έφερε ξεσηκωμό στο ακροδεξιό κόμμα της πολιτικής.

Βέβαια δημοσιεύματα έλεγαν ότι είχε παρθεί σχετική άδεια από τη λίγκα πριν το παιχνίδι, την ίδια στιγμή που η UEFA επιτρέπει να υπάρχουν τέτοιου είδους διακοπές.

Η απίστευτη ατυχία του Λαμίν Γιαμάλ!

Ο Λαμίν Γιαμάλ ενηλικιώθηκε το περασμένο καλοκαίρι (ναι αυτό το παιδί-θαύμα που τα έχει σαρώσει όλα) και φέτος νηστεύει κανονικά για το Ραμαζάνι, ωστόσο είναι εξαιρετικά άτυχος στο timing που συνέβη.

Συγκεκριμένα, η La Liga έχει προγραμματίσει τα επόμενα τρία συνεχόμενα παιχνίδια της Μπαρτσελόνα να ξεκινήσουν στις 4 το μεσημέρι, με αποτέλεσμα ο ταλαντούχος εξτρέμ να πρέπει να αγωνιστεί σε αυτά τα ματς χωρίς να μπορεί να πιεί νερό ή να φάει κάτι καθώς ο ήλιος δεν θα έχει δύσει.

Πρόκειται για την πιο δύσκολη περίοδο νηστείας για τον διεθνή ποδοσφαιριστή και σε αυτό το διάστημα θα αντιμετωπίσει τις Λεβάντε εντός, Βιγιαρεάλ εντός και Μπιλμπάο εκτός. Παράλληλα θα έχει τις υποχρεώσεις για το Champions League, όπου τα ματς είναι βράδυ, το ίδιο και η ρεβάνς με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Copa Del Rey (21:00). Ωστόσο, υπάρχει και τέταρτο παιχνίδι στη La Liga, εντός έδρας με τη Σεβίλλη, όπου θα αγωνιστεί στις 4 το μεσημέρι αλλά θα είναι το τελευταίο πριν τη λήξη της νηστείας.