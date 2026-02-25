Πώς θα δεις εντελώς δωρεάν* τις ελληνικές αναμετρήσεις στην Ευρώπη από την COSMOTE TV

Η ευρωπαϊκή πορεία των ελληνικών ομάδων μπαίνει στην πιο κρίσιμη καμπή της και το ενδιαφέρον κορυφώνεται σε κάθε γήπεδο της ηπείρου.

Οι αναμετρήσεις σε UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League αποκτούν ξεχωριστή σημασία, καθώς οι εκπρόσωποι της Ελλάδας διεκδικούν τη συνέχεια και τη διάκριση. Όλη αυτή η δράση μεταδίδεται από την COSMOTE TV, η οποία αποτελεί το σταθερό «σπίτι» των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, αλλά και βασικό προορισμό για κορυφαίο αθλητικό περιεχόμενο.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Pamestoixima.gr σε καλωσορίζει με μια από τις πιο δυνατές προσφορές της σεζόν: 2 μήνες COSMOTE TV εντελώς δωρεάν* με το promo code COSMOTETV, μαζί με 3.000 δώρα γνωριμίας, όλα χωρίς κατάθεση. Πρόκειται για μια σούπερ τετραπλή προσφορά* γνωριμίας, που δίνει τη δυνατότητα στους φιλάθλους να απολαύσουν ολόκληρο το πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο της COSMOTE TV χωρίς κατάθεση* για δύο μήνες και να μπουν δυναμικά στο κλίμα των μεγάλων αγώνων.

26/02: Δύο απαιτητικές ευρωπαϊκές αποστολές

Η αγωνιστική της 26ης Φεβρουαρίου ξεχωρίζει, καθώς περιλαμβάνει δύο ιδιαίτερα κρίσιμες αναμετρήσεις για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται εκτός έδρας απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν, σε ένα κρίσιμο παιχνίδι. Οι «πράσινοι» θέλουν αποτέλεσμα που θα τους δώσει προβάδισμα πρόκρισης και θα επιβεβαιώσει την ανοδική τους πορεία στη διοργάνωση.

Την ίδια στιγμή, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Θέλτα σε μια έδρα που παραδοσιακά κρύβει παγίδες. Ο Δικέφαλος γνωρίζει πως τέτοιου επιπέδου αναμετρήσεις απαιτούν ένταση και συγκέντρωση, στοιχεία που μπορούν να του δώσουν το αποτέλεσμα που αναζητά.

Φυσικά, η ευρωπαϊκή παρουσία δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά τα δύο ματς. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη δώσει τις δικές του μάχες στο Champions League, ενώ η ΑΕΚ συνεχίζει την πορεία της στο Conference League, με κάθε παιχνίδι να μεταδίδεται ζωντανά από την COSMOTE TV.

Δράση εντός και εκτός συνόρων

Πέρα από τις ευρωπαϊκές βραδιές, η COSMOTE TV καλύπτει και το ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς οι αγώνες των Ολυμπιακού, ΑΕΚ και Παναθηναϊκού στη Super League Greece προβάλλονται στα αθλητικά της κανάλια, όπως και οι αναμετρήσεις του Κύπελλο Ελλάδας.

Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις, όπως η Serie A, το FA Cup, το Πρωτάθλημα Πορτογαλίας, το NBA και το Basketball Champions League, δημιουργώντας ένα πλήρες αθλητικό πακέτο που καλύπτει ποδόσφαιρο και μπάσκετ στο υψηλότερο επίπεδο.

Η μεγαλύτερη προσφορά* γνωριμίας

Μπορείς να ζήσεις κάθε φάση, κάθε γκολ και κάθε κρίσιμη στιγμή της σεζόν με την ένταση που τους αξίζει με τη μοναδική προσφορά* γνωριμίας του Pamestoixima.gr

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις. 21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα