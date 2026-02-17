Η ασίστ του Ντόι δεν ήταν αρκετή για τη Ρίο Άβε του Συλαϊδόπουλου!

Ο Αντρέας Ντόι ήταν ο άνθρωπος που έδωσε την ασίστ στο γκολ της Ρίο Άβε κόντρα στη Μορεϊρένσε όμως δεν ήταν αρκετό για να αποφύγει η ομάδα του την ήττα (1-2).

Η πτώση της Ρίο Άβε συνεχίζεται στο πορτογαλικό πρωτάθλημα καθώς υπέστη την πέμπτη συνεχόμενη ήττα της και έβδομη στα τελευταία εννιά παιχνίδια (!) με αποτέλεσμα να βρίσκεται μόλις τρεις βαθμούς πάνω από τη θέση του μπαράζ για υποβιβασμό.

Η Μορεϊρένσε ήταν η ομάδα που έφυγε με τη νίκη από την έδρα της (1-2) με τον Αντρέα Ντόι να είναι ο άνθρωπος που έδωσε την ασίστ για να έρθει προσωρινά η ισοφάριση στο 42ο λεπτό.

Ο Έλληνας χαφ βρήκε ωραία με κάθετη μπαλιά τον Μπλέσα, εκείνος έφερε την μπάλα στο δεξί και με ωραίο σουτ νίκησε τον αντίπαλο πορτιέρε για να στείλει τις δύο ομάδες ισόπαλες στα αποδυτήρια.

Τελικά, το γκολ του Στεπάνοβιτς στο 57ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα και έφερε ακόμα μία ήττα για την ομάδα του Συλαϊδόπουλου, η οποία εκτός από τον Ντόι, είχε τόσο τον Βρουσάι όσο και τον Παπακανέλλο στο ματς.