Η Βικτόρια Πλζεν ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου επιθετικού, Μοχάμεντ Τουρέ.

Η Βικτόρια Πλζεν, αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα νοκ άουτ του Europa League, συμφώνησε με τον Μοχάμεντ Τουρέ από την Γουινέα με το συμβόλαιο του να έχει ισχύ για 3,5 χρόνια.

Ο 20χρονος σέντερ φορ αποκτήθηκε από την Κουόπιον Παλοσέουρα. Με την ομάδα του φιλανδικού συλλόγου σημείωσε τέσσερα γκολ σε 14 εμφανίσεις, εκ των οποίων πέντε στο Conference League, ενώ έχει πανηγυρίσει και το πρωτάθλημα την περσινή σεζόν.

O ποδοσφαιριστής είχε ήδη μεταβεί στην Ισπανία, όπου ενσωματώθηκε στο προπονητικό καμπ της ομάδας με αποτέλεσμα την πιο ομαλή του προσαρμογή. Ο αθλητικός διευθυντής της Πλζεν, Βοζάμπαλ κάνει λόγο για έναν ταχύ παίκτη με μεγάλη προοπτική εξέλιξης.

Θυμίζουμε ότι η τσέχικη ομάδα θα κοντραριστεί με τον Παναθηναϊκό για τα play-offs του Europa League στο ΟΑΚΑ στις 19 Φεβρουαρίου με τη ρεβάνς να γίνεται στις 26 του μήνα. Βέβαια ο Τουρέ δεν θα συμμετάσχει, καθώς η ανανεωμένη ευρωπαϊκή λίστα έχει κλείσει.