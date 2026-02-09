Η Γκενκ έχει μπει ξανά στις... ράγες της, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας την καθοδηγεί με άμεση σχέση σε πέντε γκολ στα τελευταία πέντε ματς και το αποτύπωμα του Νίκι Χάγιεν ήδη... φαίνεται.

Η αποχώρηση του Θόρστεν Φλικ από την Γκενκ δεν ήταν κάτι ευχάριστο για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα καθώς ήταν ο προπονητής που τον καθιέρωσε στην πρώτη ομάδα και του έδωσε την ευκαιρία να αναδείξει το ταλέντο του, ωστόσο τα αρνητικά αποτελέσματα δεν άφησαν περιθώρια στο κλαμπ.

Η αντικατάσταση του έγινε με τον Νίκι Χάγιεν. Ο 45χρονος προπονητής, παρά το νεαρό της ηλικίας του, έδειξε δείγμα της προπονητικής ευφυΐας του στην Κλαμπ Μπριζ και πλέον έχει αναλάβει τα ηνία της Γκενκ , όπου παρά το κακό ξεκίνημα (δύο ήττες σε ισάριθμα ματς), πλέον δείχνει να έχει βάλει τον σύλλογο πίσω στις ράγες του.

Έκανε το 2/2 στο Europa League με Ουτρέχτη και Μάλμε, δίνοντας άνετη πρόκριση στους Βέλγους για τα play offs, ισοπαλία με τον Σερκλ Μπριζ και έπειτα δύο νίκες με Ντάντερ και Άντερλεχτ. Στα ματς όπου η Γκενκ δεν έχασε, η υπογραφή είχε... ελληνικό όνομα.

Σε αυτά τα πέντε παιχνίδια, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είχε άμεση επαφή με το γκολ ισάριθμες φορές, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στους πολύτιμους βαθμούς που μάζεψε το κλαμπ σε Βέλγιο και Ευρώπη.

Konstantinos Karetsas - last four games:



vs Cercle 🅰️

vs Malmö ⚽️

vs Dender 🅰️

vs Anderlecht 🅰️



18 years of age. Genk’s maestro. An outstanding advanced playmaker in the making. 🇬🇷💎 pic.twitter.com/DNuHjgn0im — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) February 8, 2026

Συγκεκριμένα, εκτός από το αριστούργημα που πέτυχε κόντρα στη Μάλμε, ο 18χρονος μεσοεπιθετικός έχει μοιράσει τέσσερις ασίστ σε τέσσερα ματς, μία στο καθένα με τελευταία αυτή στον Σορ στο ντέρμπι με την Άντερλεχτ.

Είναι εντυπωσιακό που στα πρώτα επτά ματς του Χάγιεν, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής έχει ήδη ένα γκολ και τέσσερις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, διατηρώντας τον ρόλο του 10αριού αλλά δείχνοντας πιο απελευθερωμένος με τον τρόπο που αγωνίζεται ο Βέλγος προπονητής.

Δεν είναι άλλωστε ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που νιώθει... άνετα με τον ταλαντούχο κόουτς. Στην Κλαμπ Μπριζ, υπό τις οδηγίες του, ο Χρήστος Τζόλης έκανε μία από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του αφού σε 83 ματς σε όλες τις διοργανώσεις είχε 30 γκολ και 29 ασίστ.