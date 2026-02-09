Ο Καρέτσας μεγαλουργεί στα χέρια του προπονητή που απογείωσε τον Τζόλη
Η αποχώρηση του Θόρστεν Φλικ από την Γκενκ δεν ήταν κάτι ευχάριστο για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα καθώς ήταν ο προπονητής που τον καθιέρωσε στην πρώτη ομάδα και του έδωσε την ευκαιρία να αναδείξει το ταλέντο του, ωστόσο τα αρνητικά αποτελέσματα δεν άφησαν περιθώρια στο κλαμπ.
Η αντικατάσταση του έγινε με τον Νίκι Χάγιεν. Ο 45χρονος προπονητής, παρά το νεαρό της ηλικίας του, έδειξε δείγμα της προπονητικής ευφυΐας του στην Κλαμπ Μπριζ και πλέον έχει αναλάβει τα ηνία της Γκενκ, όπου παρά το κακό ξεκίνημα (δύο ήττες σε ισάριθμα ματς), πλέον δείχνει να έχει βάλει τον σύλλογο πίσω στις ράγες του.
Έκανε το 2/2 στο Europa League με Ουτρέχτη και Μάλμε, δίνοντας άνετη πρόκριση στους Βέλγους για τα play offs, ισοπαλία με τον Σερκλ Μπριζ και έπειτα δύο νίκες με Ντάντερ και Άντερλεχτ. Στα ματς όπου η Γκενκ δεν έχασε, η υπογραφή είχε... ελληνικό όνομα.
Σε αυτά τα πέντε παιχνίδια, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είχε άμεση επαφή με το γκολ ισάριθμες φορές, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στους πολύτιμους βαθμούς που μάζεψε το κλαμπ σε Βέλγιο και Ευρώπη.
Konstantinos Karetsas - last four games:— Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) February 8, 2026
vs Cercle 🅰️
vs Malmö ⚽️
vs Dender 🅰️
vs Anderlecht 🅰️
18 years of age. Genk’s maestro. An outstanding advanced playmaker in the making. 🇬🇷💎 pic.twitter.com/DNuHjgn0im
Συγκεκριμένα, εκτός από το αριστούργημα που πέτυχε κόντρα στη Μάλμε, ο 18χρονος μεσοεπιθετικός έχει μοιράσει τέσσερις ασίστ σε τέσσερα ματς, μία στο καθένα με τελευταία αυτή στον Σορ στο ντέρμπι με την Άντερλεχτ.
Είναι εντυπωσιακό που στα πρώτα επτά ματς του Χάγιεν, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής έχει ήδη ένα γκολ και τέσσερις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, διατηρώντας τον ρόλο του 10αριού αλλά δείχνοντας πιο απελευθερωμένος με τον τρόπο που αγωνίζεται ο Βέλγος προπονητής.
Konstantinos Karetsas vs Anderlecht— Ziv’ (@Zivvko) February 8, 2026
pic.twitter.com/3UvT2BHE5R
Δεν είναι άλλωστε ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που νιώθει... άνετα με τον ταλαντούχο κόουτς. Στην Κλαμπ Μπριζ, υπό τις οδηγίες του, ο Χρήστος Τζόλης έκανε μία από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του αφού σε 83 ματς σε όλες τις διοργανώσεις είχε 30 γκολ και 29 ασίστ.
Τώρα είναι η σειρά του Καρέτσα να ωριμάσει στα χέρια του, όσο τον έχει στη Γκενκ καθώς το ερχόμενο προμηνύεται ιδιαίτερα... καυτό γύρω από τον 18χρονο μεσοεπιθετικό.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.