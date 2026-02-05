Ο τερματοφύλακας της Κρουζέιρο, Κάσιο Ράμος, αποχώρησε από την εστία του στα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου του αγώνα εναντίον της Μπετίμ, λόγω... στομαχικών ενοχλήσεων.

Ένα αρκετά... ασυνήθιστό περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ της Μπετίμ και της Κρουζέιρο στην Βραζιλία, με πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων.

Πιο συγκεκριμένα ο Κάσιο Ράμος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει για λίγα λεπτά τον αγωνιστικό χώρο, γιατί επιθυμούσε να πάει στην τουαλέτα, με το αίτημα του να γίνεται δεκτό από τον διαιτητή της αναμέτρησης, ο οποίος με τη σειρά του αποφάσισε να διακόψει τον αγώνα και να του επιτρέψει να πάει στα αποδυτήρια.

Το σκηνικό αυτό έλαβε χώρα μόλις δύο λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, με τον 38χρονο τερματοφύλακα να πλησιάζει αρχικά τον διαιτητή και να του λέει ότι υποφέρει από σοβαρές στομαχικές ενοχλήσεις, οπότε και ζήτησε άδεια να πάει στην τουαλέτα. Αφού διεκόπη ο αγώνας, ο Κάσιο κατευθύνθηκε γρήγορα προς το τμήμα των φιλοξενούμενων του γηπέδου, την στιγμή που οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων παρέμειναν στο γήπεδο.

Meanwhile in Brazil, Betim vs. Cruzeiro was paused for four minutes so the Cruzeiro goalkeeper could use the bathroompic.twitter.com/TuMhZ4q9mF February 3, 2026

Όπως ειπώθηκε αργότερα σε τηλεοπτική εκπομπή της χώρας της Λατινικής Αμερικής, ένα μέλος του ιατρικού επιτελείου της Κρουζέιρο έδωσε στον παίκτη κάποια φάρμακα πριν προλάβει να μπει στην τουαλέτα. Η διακοπή διήρκεσε περίπου τέσσερα λεπτά και προκάλεσε έκπληξη τόσο στους οπαδούς που παρακολουθούσαν από την εξέδρα όσο και στους ίδιους τους συμπαίκτες, αλλά και τους αντιπάλους του.

Κατά την επιστροφή του ο Κάσιο έγινε δεκτός με χειροκροτήματα, γέλια, αλλά και κάποιες χειρονομίες από τους αντίπαλους οπαδούς, με τον ίδιο όμως να παραμένει ψύχραιμος και να ανταποδίδει με χαμόγελα και ευχαριστίες προτού τελικά επιστρέψει στη θέση του για να συνεχιστεί ο αγώνας.

Για την ιστορία η Κρουζέιρο κέρδισε με 1-0 τη Μπετίμ χάρη στο τέρμα που πέτυχε στο 10 λεπτό των καθυστερήσεων ο επιθετικός Ματέους Περέιρα.