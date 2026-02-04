Ένα βίντεο με τον 18χρονο Λίαμ Ροσένιορ να ευστοχεί σε νικητήριο για πέναλτι όταν ήταν 18 ετών επανήλθε στην επικαιρότητα.

Εδώ και μερικές εβδομάδες, το όνομα και η μορφή του Λίαμ Ροσένιορ εμφανίζονται πολύ συχνά σε βρετανικά και μη ΜΜΕ, με τον 41χρονο προπονητή να έχει αναλάβει να οδηγήσει την Τσέλσι στη νέα εποχή μετά την απομάκρυνση του Έντσο Μαρέσκα.

Ο νεαρός κόουτς βέβαια έχει πίσω του και μια μεγάλη ποδοσφαιρική καριέρα ως παίκτης, περνώντας από Μπρίστολ Σίτι, Φούλαμ, Τόρκι, Ρέντινγκ, Ίπσουιτς, Χαλ και Μπράιτον μεταξύ 2002 και 2018.

Μάλιστα, στο ξεκίνημα αυτής της πορείας, είχε παίξει σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση του League Trophy την πρώτη σεζόν της επαγγελματικής του καριέρας με τη φανέλα της Μπρίστολ. Στον 1ο γύρο του θεσμού, οι Ρόμπινς είχαν αντιμετωπίσει την ΚΠΡ, με το ματς να λήγει 0-0 και να κρίνεται στα πέναλτι. Εκεί όπου με το σκορ στο 4-4, ο 18χρονος Ροσένιορ ανέλαβε την τελευταία εκτέλεση και με τρόπο... μερακλήδικο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας την πρόκριση στην ομάδα του.

Ακολούθησαν προκρίσεις εις βάρος των Μπόστον, Γουίκομ, Μπόρνμουθ και Κέμπριτζ, με τη Σίτι να επικρατεί 2-0 της Καρλάιλ στον τελικό έχοντας σκόρερ του δεύτερου τέρματος τον... Ροσένιορ!