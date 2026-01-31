Ο διάσημος ράπερ, Snoop Dogg, θέλει να συμβάλει στο να κάνει την Σουόνσι ένα μεγάλο παγκόσμιο όνομα στο ποδόσφαιρο και να την οδηγήσει στην Premier League.

Ο Snoop Dogg έγινε συνιδιοκτήτης και επενδυτής στη Σουόνσι, αφού απέκτησε μειοψηφικό πακέτο μετοχών στον σύλλογο της Championship τον περασμένο Ιούλιο και έχει μεγάλες βλέψεις για την αγγλική ομάδα.

Ο Αμερικανός σταρ δήλωσε ότι πάντα ήθελε να επενδύσει σε μια ποδοσφαιρική ομάδα και ότι στόχος του είναι να επιστρέψει η Σουόνσι στην Premier League: «Θέλω να είμαι πραγματικά ενεργός, θέλω να οδηγήσω τον σύλλογο σε μια κατεύθυνση που ίσως δεν έχει ακολουθήσει ποτέ πριν. Θέλουμε να οδηγήσουμε τη Σουόνσι στην Premier League και για να το πετύχουμε αυτό, θα χρειαστούμε χρήματα, αυτή είναι η πραγματικότητα του παιχνιδιού στις μέρες μας. Θέλω να εισαγάγω χορηγικές συμφωνίες και δημοσιότητα που θα την κάνουν ένα παγκόσμιο όνομα», δήλωσε στο «Wales Online».

Η Αμερικανίδα δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Μάρθα Στιούαρτ εντάχθηκε στους συνιδιοκτήτες της Σουόνσι, με τον Snoop Dogg και τον θρύλο της Ρεάλ Μαδρίτης, Λούκα Μόντριτς. Σύμφωνα με τους Αμερικανούς ιδιοκτήτες με επικεφαλής τους Μπρετ Κράβατ και Τζέισον Κόεν, η πρσέλκυση τέτοιων προσώπων στον σύλλογο, θα έχει μεγάλο θετικό αντίκτυπο.