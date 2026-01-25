Τουρκία: Φιάσκο με απευθείας εκτέλεση φάουλ που δεν μέτρησε ως γκολ!
Κάθε εβδομάδα που περνάει η Τουρκία φροντίζει να βρίσκεται στην επικαιρότητα για τις απίστευτες διαιτητικές αποφάσεις στα ποδοσφαιρικά της γήπεδα. Πότε θα είναι ένας «πόλεμος» μεταξύ Φενέρμπαχτσε και Γαλατάσαραϊ, άλλοτε κάποια από τις υπόλοιπες μεγάλες της Super Lig και ορισμένες φορές η επικαιρότητα μας ταξιδεύει στα χαμηλότερα στρώματα του τουρκικού ποδοσφαίρου.
Αυτή τη φορά το... viral της υπόθεσης αφορά τον αγώνα Σεμπάτ Γκενσλικσπόρ - Φάτσασπορ για την τέταρτη κατηγορία, όταν ένα γκολ της φιλοξενούμενης ομάδας δεν μέτρησε ποτέ χωρίς λόγο και εξήγηση!
Στο 81΄συγκεκριμένα η Φάτσασπορ σκόραρε με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο «παραθυράκι» της εστίας, όμως ο ρέφερι δεν έδειξε ποτέ τη σέντρα και ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά! Η πρωτοφανής απόφαση του διαιτητή προκάλεσε την έκρηξη των παικτών της φιλοξενούμενης ομάδας, η οποία στο φινάλε γνώρισε την ήττα με 2-0.
💩 Another shocking incident for Turkish football fans! Truly unbelievable. A player's free-kick clearly goes in nets, but the ball bounces back with a powerful. Neither the referee nor the linesman sees the goal.— Goals Xtra (@GoalsXtra) January 25, 2026
(Sebat Gençlik vs. Fatsaspor)pic.twitter.com/3wgNSyvX8L https://t.co/8Hva4kJe5r
