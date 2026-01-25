Απίστευτα πράγματα στην Τουρκία, εκεί όπου ομάδα τέταρτης κατηγορίας σκόραρε με απευθείας εκτέλεση φάουλ και ο διαιτητής δεν το είδε ποτέ!

Κάθε εβδομάδα που περνάει η Τουρκία φροντίζει να βρίσκεται στην επικαιρότητα για τις απίστευτες διαιτητικές αποφάσεις στα ποδοσφαιρικά της γήπεδα. Πότε θα είναι ένας «πόλεμος» μεταξύ Φενέρμπαχτσε και Γαλατάσαραϊ, άλλοτε κάποια από τις υπόλοιπες μεγάλες της Super Lig και ορισμένες φορές η επικαιρότητα μας ταξιδεύει στα χαμηλότερα στρώματα του τουρκικού ποδοσφαίρου.

Αυτή τη φορά το... viral της υπόθεσης αφορά τον αγώνα Σεμπάτ Γκενσλικσπόρ - Φάτσασπορ για την τέταρτη κατηγορία, όταν ένα γκολ της φιλοξενούμενης ομάδας δεν μέτρησε ποτέ χωρίς λόγο και εξήγηση!

Στο 81΄συγκεκριμένα η Φάτσασπορ σκόραρε με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο «παραθυράκι» της εστίας, όμως ο ρέφερι δεν έδειξε ποτέ τη σέντρα και ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά! Η πρωτοφανής απόφαση του διαιτητή προκάλεσε την έκρηξη των παικτών της φιλοξενούμενης ομάδας, η οποία στο φινάλε γνώρισε την ήττα με 2-0.