Stoiximan Super League: Με πίεση ο Άρης κόντρα στον «αεράτο» Λεβαδειακό, επικίνδυνη έξοδος για τον Παναθηναϊκό στο Περιστέρι

Ανάλυση και προγνωστικά για την 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής για την Stoiximan Super League συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις της Κυριακής (25/1). Στις 16:00 ο Άρης υποδέχεται τον Λεβαδειακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Το... σκωτσέζικο ντους συνεχίζεται για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, που έδειχνε να βρίσκεται σε ανοδική πορεία μετά τις ισοπαλίες με Ολυμπιακό, ΑΕΚ και το «διπλό» στην Τρίπολη.

Ήρθε ωστόσο η εκτός έδρας ήττα 1-0 από την ΑΕΛ για να προσγειώσει τον Άρη στη δύσκολη πραγματικότητα: Θα χρειαστεί μια μεγάλη υπέρβαση για να πάρει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο μέσω του πρωταθλήματος, αφού θα πρέπει στη συνέχεια να βάλει από κάτω δύο από τους Λεβαδειακό, Παναθηναϊκό και Βόλο. Κάτι που φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο έως απίθανο αυτή τη στιγμή. Ειδικά από τη στιγμή που η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ έχει την δεύτερη χειρότερη επιθετική συγκομιδή στο πρωτάθλημα μετά τον ουραγό Πανσερραϊκό!

Οι Βοιωτοί εξακολουθούν να... βγάζουν μάτια στον αγωνιστικό χώρο. Ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει δημιουργήσει ένα σύνολο που παίζει εξαιρετικό ποδόσφαιρο, σύγχρονο και αποτελεσματικό. Πέντε σερί νίκες μετράει ο Λεβαδειακός και έξι συνολικά στα τελευταία επτά ματς με μοναδική απώλεια το εκτός έδρας 1-1 με τον Αστέρα. Απολαυστικός μεσοεπιθετικά ο Λεβαδειακός, παρουσιάζει την -μακράν- καλύτερη επίθεση της κατηγορίας με 42 γκολ σε 17 παιχνίδια! Στην 4η θέση και το +9 από Παναθηναϊκό και Βόλο, δείχνει έτοιμος για τετράδα και Ευρώπη, ειδικά από τη στιγμή που διατηρεί την απόδοση του σε τόσο υψηλό επίπεδο.

Κανείς δεν ξέρει τι να περιμένει από τον Άρη, που μοιάζει ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο από παιχνιδι σε παιχνίδι. Δεδομένα θα ψάξει αντίδραση, είναι ένα ερώτημα ωστόσο η ικανότητα του να διαχειρίζεται την πίεση. Στον αντίποδα ο Λεβαδειακός μοιάζει να μην καταλαβαίνει τίποτα, παίζει με θάρρος και έχει αυτοπεποίθηση στα ύψη.

Ατρόμητος και Παναθηναϊκός συγκρούονται στο Περιστέρι, ολοκληρώνοντας το κυριακάτικο μενού της Stoiximan Super League. Με τη σέντρα προγραμματισμένη για τις 19:30. Σεζόν με ζόρια για τους γηπεδούχους, που δείχνουν ωστόσο να βρίσκουν πατήματα στο δεύτερο μισό. Ενδεικτικά τα σημάδια βελτίωσης στο εκτός έδρας 3-0 επί του Βόλου, όπου ο Ατρόμητος είχε τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Τρίποντο που έφερε και βαθμολογική ανάσα, διώχνοντας και πολλή από την πίεση, καθώς η ομάδα του Κέρκεζ ανέβηκε στην 9η θέση με 16 βαθμούς και το -3 από την 8η Κηφισιά. Πρώτος στόχος εξακολουθεί να είναι η παραμονή και προς αυτή την κατεύθυνση φαντάζουν εξαιρετικές οι προσθήκες των Τσούμπερ, Μήτογλου, τη στιγμή που υπάρχει ενδιαφέρον και για τον 21χρονο εξτρέμ Ουκακί της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

Καθ'όλα... περίεργη σεζόν για τον Παναθηναϊκό, με πολλά σκαμπανεβάσματα αλλά και συγκεκριμένα πλέον δεδομένα. Η πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου επί του Άρη έδωσε τη θέση της στη συντριβή 4-0 από την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Και ακολούθησε το μεσοβδόμαδο 1-1 με τη Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία, που «κλείδωσε» την πρόκριση του «τριφυλλιού» στα playoffs του Europa League.

Μοναδικός στόχος στην Stoiximan Super League για την ομάδα του Μπενίτεθ είναι η 4η θέση, ωστόσο τα περιθώρια διάκρισης στο Κύπελλο Ελλάδας και την Ευρώπη εξακολουθούν να είναι στο τραπέζι. Την ίδια στιγμή ο Παναθηναϊκός κινείται σε υψηλούς ρυθμούς μεταγραφικά, με την απόκτηση των Αντίνο, Κραλ, Παντελίδη, Τεττέη και Τσάβες να αποτελεί σαφή αναβάθμιση του ρόστερ.

Αρκετά απρόβλεπτο παιχνίδι στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος είναι σε ανοδική πορεία και χτίζει μομέντουμ, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί την ίδια στιγμή να αλλάξει αγωνιστικό προφίλ και να πάρει αποτελέσματα.

