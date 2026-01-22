Σοκ στην Πορτογαλία: 27χρονος ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του στο γήπεδο!

Την τελευταία του πνοή άφησε ο 27χρονος Νασούρ Μπασέμ, έχοντας υποστεί καρδιοαναπνευστική ανακοπή.

Σοκ και ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει στην Πορτογαλία η είδηση του τραγικού θανάτου του 27χρονου ποδοσφαιριστή, Νασούρ Μπασέμ της Μονκαραπάτσενσε, κατά τη διάρκεια αγώνα εναντίον της στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ποδοσφαίρου Algarve.

Σύμφωνα με τα μέσα από την χώρα της Ιβηρικής, και συγκεκριμένα την A Bola, ο αμυντικός κατέρρευσε αναίσθητος 27 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα (ο οποίος δεν συνεχίστηκε), έχοντας υποστεί καρδιοαναπνευστική ανακοπή, στο Δημοτικό Στάδιο του Ολάο.

Με το συμβάν να έχει προκαλέσει πανικό, έλαβε τις πρώτες βοήθειες από παραϊατρικό προσωπικό του INEM (Εθνικό Ινστιτούτο Επειγόντων Περιστατικών), το οποίο έφτασε περίπου 18 λεπτά αργότερα. Όταν έφτασε στο νοσοκομείο του Φάρο, δυστυχώς οι γιατροί δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι, επιβεβαιώνοντας τον θάνατό του.

«Ο παίκτης δήλωσε ότι αισθάνθηκε αδιαθεσία κοντά στον πάγκο και κατέρρευσε. Αμέσως τον παρακολούθησε η ιατρική μας ομάδα (ένας γιατρός και ένας φυσιοθεραπευτής), η οποία πραγματοποίησε ελιγμούς ανάνηψης και χρησιμοποίησε τον απινιδωτή που ήταν διαθέσιμος στο γήπεδο. Στη συνέχεια, έφτασε μια ομάδα INEM και ένα ασθενοφόρο», ανέφερε ο πρόεδρος της Μονκαραπάτσενσε.