Η ολλανδική Ντε Τρέφερς αντιμετωπίζει τη Ναϊμέγκεν για το Κύπελλο Ολλανδίας, έχοντας ήδη εξασφαλισμένη την... μπλε έκδοση του τροπαίου!

Παρότι μετέχει στη Γ' κατηγορία, η άσημη Ντε Τρέφερς έχει κάνει εντυπωσιακή πορεία στο Κύπελλο Ολλανδίας και απόψε αναμένεται να υποδεχτεί τη Ναϊμέγκεν για τη φάση των «16» του θεσμού.

Ο ερασιτεχνικός σύλλογος έχει μπροστά του την απόλυτη πρόκληση να αποκλείσει μια ομάδα της Eredivisie, ωστόσο ό,τι κι αν γίνει στο ματς αυτό, έχει εξασφαλισμένη την... μπλε έκδοση του τροπαίου της διοργάνωσης!

Βλέπετε, αρχής γενομένης από τη φετινή σεζόν, η Ολλανδική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου αποφάσισε να απονέμει ένα μπλε κύπελλο στην ερασιτεχνική ομάδα που φτάνει πιο μακριά στον θεσμό.

Η Ντε Τρέφερς είναι αυτή που άντεξε περισσότερο από κάθε άλλο μη επαγγελματικό σωματείο, έτσι έχει στο τσεπάκι της την κούπα, ωστόσο παράλληλα ονειρεύεται την προημιτελική φάση του KNVB Beker, αν καταφέρει να κάνει την έκπληξη ενάντια στη NEC. Μέχρι τώρα, η ομάδα από το Γκρούσμπεϊκ έχει ξεπεράσει τα εμπόδια των RKAV Φόλενταμ, Μάαστριχτ και Σπόρτλουστ '46.