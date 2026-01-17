Φενέρμπαχτσε: Οι παίκτες δωρίζουν μέρος του μισθού τους σε παιδιά που είναι σε ανάγκη
Σε μια υπέροχη κίνηση και πρωτοβουλία προχώρησε η Φενέρμπαχτσε με στόχο να βοηθήσει τα παιδιά που έχουν ανάγκη.
Οι παίκτες του τουρκικού συλλόγου θα δίνουν το 1% των απολαβών τους σε παιδιά που το χρειάζονται. Η πρωτοβουλία υποστηρίχθηκε άμεσα από την ομάδα. και θα αποτελέσει μόνιμη πολιτική. Μάλιστα οι μελλοντικοί παίκτες που θα πάρουν μεταγραφή στον σύλλογο θα δεσμεύονται με αυτήν την πολιτική που έχει πολύ καλό σκοπό.
Λέγεται ότι η Φενέρμπαχτσε δεν θα υπογράφει παίκτες που αρνούνται να συμμετάσχουν, υπογραμμίζοντας πως η κοινωνική ευθύνη αποτελεί πλέον βασικό πυλώνα του οράματος του συλλόγου. Τα Καναρίνια με την κίνηση αυτή πιστεύουν ότι θα εμπνεύσουν και τις υπόλοιπες ομάδες για να ακολουθήσουν το παράδειγμα τους, ενώ σύλλογοι και από την Bundesliga έχουν εκφραστεί θετικά σε αυτό το εγχείρημα.
Ο Σλoβάκος αμυντικός της ομάδας ανέβασε και σχετικό στόρυ στο instagram ενημερώνοντας τους ακολούθους του για αυτήν την πρωτοβουλία του συλλόγου.
🚨👏 Fantastic project by @Fenerbahce: the club have launched an initiative in which first-team players donate 1% of their gross salaries to support underprivileged children.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 17, 2026
The project was immediately backed by the squad. It will become a permanent policy, with all future… pic.twitter.com/N0GJW84krs
