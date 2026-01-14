Οπαδός της Αμπερντίν καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκισης για βίαια επίθεση σε ποδοσφαιριστή

Ο οπαδός της Αμπερντίν που πέταξε ένα σπασμένο κομμάτι καρέκλας σε έναν παίκτη της ομάδας του, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά, καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκισης.

Ο τελευταίος αγώνας της Άμπερντιν την περσινή σεζόν για το πρωτάθλημα Σκωτίας εναντίον της Ντάντι Γιουνάιτεντ, σημαδεύτηκε από ένα πολύ άσχημο περιστατικό μεταξύ ενός φανατικού οπαδού του συλλόγου και έναν ποδοσφαιριστή.

Πιο συγκεκριμένα, ο 32χρονος Ντέιβιντ Γκόουανς προκάλεσε μια βαθιά κάκωση στο αριστερό μάτι του αριστερού μπακ, Τζακ Μακένζι, όταν πέταξε κατά πάνω του ένα σπασμένο κομμάτι από τη καρέκλα στην οποία καθόταν, μετά την εκτός έδρας ήττα της ομάδας τους στις 17 Μαΐου 2025.

Στον Γκόουανς είχε αρχικά απαγορευτεί η παρακολούθηση ποδοσφαιρικών αγώνων για 10 χρόνια από όλα τα γήπεδα της χώρας, ενώ τον περασμένο Νοέμβριο, ενημερώθηκε από την Αμπερντίν πως του επιβλήθηκε τελικά ισόβια απαγόρευση παρακολούθησης αγώνων.

Ο ίδιος στην κατάθεση του παραδέχτηκε επίσης, ότι ενήργησε με ένοχο και απερίσκεπτο τρόπο για το περιστατικό που άφησε τον Μακένζι με μια βαθιά τομή πάνω από το αριστερό του μάτι, η οποία θα αφήσει στον ποδοσφαιριστή μια μόνιμη ουλή, μαζί με μια εκδορά 5 εκατοστών κάτω από αυτό.

«Πρόκειται για επαίσχυντη συμπεριφορά που θα μπορούσε να είχε πολύ μεγαλύτερες συνέπειες», δήλωσε την Δευτέρα (12/01) η Εισαγγελέας Έλεν Νισμπετ, μετά την επίσημη καταδίκη του Γκόουανς σε 18 μήνες φυλάκισης για βίαια συμπεριφορά.

«Η άξεστη συμπεριφορά του Ντέιβιντ Γκόουανς θα μπορούσε επίσης να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια άλλων οπαδών. Ως εισαγγελείς, δεν θα διστάσουμε να ασχοληθούμε με αυτό το είδος αδικήματος που θέτει τους ανθρώπους σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης», προσέθεσε.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο δράστης ήταν μέλος της ομάδας των ultras της Αμπερντίν και την ημέρα του περιστατικού, έστελνε μηνύματα στον υπεύθυνο επικοινωνίας των οργανωμένων οπαδών, στα οποία αρχικά αρνήθηκε, αλλά εν συνεχεία παραδέχτηκε πως εκείνος ήταν ο υπεύθυνος για την ρίψη του καθίσματος, αλλά ότι δεν το έκανε σκόπιμα.

Ακόμη, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης του από την αστυνομία, ο κατηγορούμενος ομολόγησε ότι ήπιε μισό λίτρο βότκα πριν φύγει από το σπίτι για τον αγώνα και εξαιτίας αυτού δεν μπορούσε να ενεργήσει με διαύγεια.

Η Αμπερντίν δήλωσε αμέσως μετά το παιχνίδι ότι ήταν «απογοητευμένη και αγανακτισμένη» από το περιστατικό και ο Μακένζι, ο οποίος έχει καταγράψει 115 εμφανίσεις με τον σκωτσέζικο σύλλογο, ζήτησε να αποχωρήσει από την ομάδα και έτσι το καλοκαίρι που μας πέρασε εντάχθηκε στην Πλίμουθ, που αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία της Αγγλίας.