Καραγκούνης: Με θρύλους του ιταλικού ποδοσφαίρου φωτογραφήθηκε ο «τυπάρας»
Ο Γιώργος Καραγκούνης έχει καταφέρει να γράψει την δική του ποδοσφαιρική ιστορία με καριέρα τόσο εντός, όσο και εκτός συνόρων. Ο... τυπάρας βρέθηκε στο Ντουμπάι μαζί με ομάδα legends για παιχνίδια με φιλανθρωπικό σκοπό, αλλά και άλλες ανάλογες δράσεις και δεν έχασε την ευκαιρία να τα πει με παλιούς φίλους.
Ο ίδιος ανέβασε και μια φωτογραφία με μύθους του ιταλικού ποδοσφαίρου και συγκεκριμένα με τους Κρίστιαν Βιέρι, Ρομπέρτο Μπάτζιο και Μάρκο Ματεράτσι. Ο ίδιος έγραψε ως λεζάντα: «Όταν το ιταλικό πρωτάθλημα ήταν το καλύτερο του κόσμου!».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.