Με παίκτες που έχουν κάνει μεγάλη καριέρα στην Ιταλία φωτογραφήθηκε ο Γιώργος Καραγκούνης στην παρουσία του στο Ντουμπάι με άλλους μεγάλους legends.

Ο Γιώργος Καραγκούνης έχει καταφέρει να γράψει την δική του ποδοσφαιρική ιστορία με καριέρα τόσο εντός, όσο και εκτός συνόρων. Ο... τυπάρας βρέθηκε στο Ντουμπάι μαζί με ομάδα legends για παιχνίδια με φιλανθρωπικό σκοπό, αλλά και άλλες ανάλογες δράσεις και δεν έχασε την ευκαιρία να τα πει με παλιούς φίλους.

Ο ίδιος ανέβασε και μια φωτογραφία με μύθους του ιταλικού ποδοσφαίρου και συγκεκριμένα με τους Κρίστιαν Βιέρι, Ρομπέρτο Μπάτζιο και Μάρκο Ματεράτσι. Ο ίδιος έγραψε ως λεζάντα: «Όταν το ιταλικό πρωτάθλημα ήταν το καλύτερο του κόσμου!».