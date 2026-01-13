Τζόλης: «Θέλω να παίξω σε μια κορυφαία ομάδα, όπως Μπαρτσελόνα ή Λίβερπουλ»

Ο Έλληνας άσος παραχώρησε δηλώσεις σε βελγικό μέσο, τονίζοντας πως θα άφηνε την Κλαμπ Μπριζ μόνο για έναν κορυφαίο σύλλογο στη μεταγραφική περίοδο του χειμώνα.

Το όνομα του Χρήστου Τζόλη βρίσκεται μεταξύ των εκείνων που αρκετοί κορυφαίοι σύλλογοι της Ευρώπης έχουν στο μπλοκάκι τους και... παρακολουθούν στενά την εξέλιξη και την πορεία του.

Ο Έλληνας άσος που διανύει την 2η του σεζόν στην Κλαμπ Μπριζ, έχοντας τη δεδομένη χρονική στιγμή 11 γκολ και 15 ασίστ σε 30 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, τραβώντας δικαίως τα βλέμματα πάνω του.

Στο πλαίσιο αυτό ο 23χρονος παραχώρησε συνέντευξη στο βελγικό μέσο «Het Nieuwsblad», όπου και κλήθηκε να απαντήσει σε σχετική ερώτηση αναφορικά με το μέλλον του. Δεν έκρυψε την επιθυμία του μια ημέρα να βρεθεί στο ρόστερ μιας κορυφαίας ευρωπαϊκής ομάδας, ενώ μεταξύ σοβαρού και αστείου ανέφερε πως θα άφηνε την Κλαμπ Μπριζ μόνο αν δεχόταν μια «τρελή» πρόταση από ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα ή η Λίβερπουλ.

«Θέλω να παίξω σε μια κορυφαία ομάδα. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω. Δεν γνωρίζω κανένα συγκεκριμένο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή, οπότε δεν το σκέφτομαι καν. Ίσως εσείς γνωρίζετε περισσότερα από εμένα.

Θα ήθελα να κερδίσω πρώτα τον τίτλο εδώ, αν και ποτέ δεν ξέρεις, οπότε δεν μπορώ να πω με 100% βεβαιότητα ότι θα μείνω αυτόν τον χειμώνα. Αν έρθει μια τρελή ομάδα, όπως η Μπαρτσελόνα, η Λίβερπουλ... Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε τι εννοώ, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό θα συμβεί τον χειμώνα», εξήγησε ο Τζόλης.