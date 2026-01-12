Ρολάν Κουρμπίς: Έφυγε από τη ζωή ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού
Θλίψη έχει σκορπίσει τις τελευταίες ώρες ο θάνατος του Ρολάν Κουρμπίς, σε ηλικία 72 ετών. Ο «Coach Courbis», όπως ήταν ευρέως γνωστός, υπήρξε μια εμβληματική μορφή του γαλλικού ποδοσφαίρου, καθώς ξεκίνησε ως παίκτης και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε έναν επιτυχημένο προπονητή και ποδοσφαιρικό αναλυτή.
Ο Κουρμπίς ξεκίνησε την επαγγελματική του ποδοσφαιρική πορεία ως αμυντικός, έχοντας περάσει από κορυφαίους γαλλικούς συλλόγους όπως η Μαρσέιγ, η Λιόν, η Μονακό και η Αζαξιό. Ένας από τους σταθμούς της καριέρας του ήταν και ο Ολυμπιακός, με τον οποίο αγωνίστηκε τη σεζόν 1973-74 πραγματοποιώντας τέσσερις εμφανίσεις.
Μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, αφοσιώθηκε στην προπονητική, καθοδηγώντας ομάδες όπως οι Μπορντό, Μονπελιέ, Ρεν και Αζαξιό. Στη συνέχεια πέρασε στον δημοσιογραφικό χώρο, ως σχολιαστής στο RMC. Η είδηση του θανάτου του αναπαρήχθη πρώτη στο ίδιο γαλλικό Μέσο, σε συνεννόηση με την οικογένειά του.
⚫️ C’est avec une profonde tristesse que sa famille, en association avec RMC, annonce le décès de Rolland Courbis, survenu ce lundi 12 janvier. Rolland avait 72 ans.— RMC Sport (@RMCsport) January 12, 2026
Nos pensées vont à sa famille, à ses proches et à tous ses fidèles auditeurs. Merci pour tout Rolland.… pic.twitter.com/wukNAcvPry
