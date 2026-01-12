Ο Ρολάν Κουρμπίς με σύντομη παρουσία και στον Ολυμπιακό άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 72 ετών.

Θλίψη έχει σκορπίσει τις τελευταίες ώρες ο θάνατος του Ρολάν Κουρμπίς, σε ηλικία 72 ετών. Ο «Coach Courbis», όπως ήταν ευρέως γνωστός, υπήρξε μια εμβληματική μορφή του γαλλικού ποδοσφαίρου, καθώς ξεκίνησε ως παίκτης και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε έναν επιτυχημένο προπονητή και ποδοσφαιρικό αναλυτή.

Ο Κουρμπίς ξεκίνησε την επαγγελματική του ποδοσφαιρική πορεία ως αμυντικός, έχοντας περάσει από κορυφαίους γαλλικούς συλλόγους όπως η Μαρσέιγ, η Λιόν, η Μονακό και η Αζαξιό. Ένας από τους σταθμούς της καριέρας του ήταν και ο Ολυμπιακός, με τον οποίο αγωνίστηκε τη σεζόν 1973-74 πραγματοποιώντας τέσσερις εμφανίσεις.

Μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, αφοσιώθηκε στην προπονητική, καθοδηγώντας ομάδες όπως οι Μπορντό, Μονπελιέ, Ρεν και Αζαξιό. Στη συνέχεια πέρασε στον δημοσιογραφικό χώρο, ως σχολιαστής στο RMC. Η είδηση του θανάτου του αναπαρήχθη πρώτη στο ίδιο γαλλικό Μέσο, σε συνεννόηση με την οικογένειά του.